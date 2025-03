Aviaria nei gatti, la preoccupazione di Matteo Bassetti e l'attacco a Robert F. Kennedy Jr: "Peggior ministro"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Preoccupazione a New York, dove due gatti domestici sono morti dopo aver contratto l’influenza aviaria H5N1. L’infettivologo Matteo Bassetti ha espresso preoccupazione per l’evoluzione del virus e ha rilanciato l’allarme legato a una possibile nuova pandemia. Nel frattempo, ha criticato duramente Robert F. Kennedy Jr., esponente antivaccinista e segretario della salute e dei servizi umani negli Stati Uniti.

Gatti morti di aviaria a New York

Due gatti domestici sono risultati positivi al virus dell’influenza aviaria H5N1 a New York, destando preoccupazione tra le autorità sanitarie. I casi si sono verificati in una zona residenziale e uno dei due animali è morto dopo aver mostrato sintomi gravi di infezione respiratoria.

Secondo il Dipartimento della Salute di New York, il rischio per i cittadini resta basso, ma si sta monitorando la situazione poiché il virus H5N1, tipicamente trasmesso dagli uccelli, ha mostrato capacità di infettare anche mammiferi come i gatti.

L'infettivologo Matteo Bassetti, che è tornato a parlare di aviaria dopo il caso dei due gatti morti a New York

Le autorità stanno investigando per chiarire il legame tra i due animali e il possibile contatto con volatili infetti, come spiegato in una nota dal commissario ad interim del Dipartimento della Salute di New York City, Michelle Morse.

Le preoccupazioni di Matteo Bassetti

Matteo Bassetti, infettivologo e direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ha espresso seria preoccupazione rispetto ai recenti casi.

“Morto il secondo gatto a NYC di influenza aviaria. I gatti sono davvero vicini all’uomo. Molto vicini…” ha difatti scritto il medico in un post pubblicato sul proprio profilo X.

Bassetti ha poi ricordato come la vicinanza tra gatti e esseri umani possa rappresentare un elemento di rischio nel caso di mutazioni del virus. L’infettivologo aveva già in passato rilanciato l’allarme di alcuni colleghi che avevano pubblicato una lettera su Science, paventando l’ipotesi di una futura pandemia di aviaria, chiedendo strategie di prevenzione più incisive e una rapida disponibilità di vaccini efficaci.

L’attacco a Robert F. Kennedy Jr

Oltre alle preoccupazioni scientifiche, Matteo Bassetti ha però voluto esprimere una dura critica politica nei confronti di Robert F. Kennedy Jr., segretario della salute e dei servizi umani per l’amministrazione Trump e noto attivista antivaccinista.

“’Vaccinare i polli contro l’aviaria causa mutazioni’. Indovinate chi l’ha detto? Il peggior ministro della salute della storia degli Stati Uniti d’America” ha scritto Bassetti in un altro post, nel quale attacca direttamente il nipote di John Fitzgerald Kennedy.

Il post di Matteo Bassetti contro Robert F. Kennedy Jr.

L’infettivologo ha accusato il politico di diffondere teorie prive di fondamento scientifico e di rappresentare un rischio per la salute pubblica in un momento in cui, secondo Bassetti, serve invece una guida chiara e basata su evidenze scientifiche per affrontare le minacce infettive emergenti come l’aviaria.