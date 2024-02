Autovelox, il Codacons denuncia: "In Italia il 10% di quelli presenti in tutto il mondo", dove si trovano

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Italia, record di autovelox. Secondo il Codacons il nostro Paese ne ospita il 10% del totale mondiale, meglio solo di Russia e Brasile per numeri assoluti. E denuncia: “Nessuna notizia dell’osservatorio multe”.

Gli autovelox in Italia per il Codacons

L’Italia è il Paese con la maggiore concentrazione di dispositivi stradali di rilevazione automatica, quindi rilevatori di velocità, Tutor e telecamere per le violazioni semaforiche, in tutto il mondo.

Sul territorio nazionale, secondo i dati del Codacons e della piattaforma Scdb.info, sarebbero installati 11.171 dispositivi di questo tipo, pari al 10% del totale di quelli presenti in tutto il mondo.

Fonte foto: ANSA Un autovelox tagliato per protesta con una sega circolare

Un record che, in numeri assoluti, è superato soltanto dai dati di Brasile e Russia, che hanno però un territorio molto più esteso di quello italiano. In Europa l’Italia è prima, con il 17% degli strumenti di rilevazione totale.

L’osservatorio multe

Nel pubblicare questi dati il Codacons, tra le più importanti associazioni di consumatori in Italia, ha anche ricordato che il Governo dovrebbe istituire un “Osservatorio per le multe stradali“.

Istituito con la legge 75 del 2023, si tratterebbe di “un Osservatorio istituito presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti” che si sarebbe dovuto occupare dei dati nazionali relativi alle sanzioni stradali.

Questo osservatorio sarebbe dovuto entrare in funzione 90 giorni dopo l’approvazione della legge che ha convertito il permanente il decreto con cui era stato istituito. Era il 16 agosto 2023 ma da allora nessun provvedimento è stato preso.

Dove ci sono più autovelox in Italia

Gli autovelox e gli altri dispositivi di rilevazione automatica per le infrazioni stradali, non sono distribuiti in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. Il 76% è installato al Nord, con il Veneto che guida la classifica.

Si tratta di un numero che è cresciuto molto negli ultimi anni, di circa il 40%. Gli introiti derivati dalle multe che questi apparecchi fanno ogni giorno è fondamentale per le casse di moltissimi comuni italiani, specialmente quelli più piccoli.

Di recente però, soprattutto al nord, diverse persone hanno cominciato ad abbattere gli autovelox posizionati su alcune strade molto trafficate come forma di protesta contro questo tipo di apparecchi.