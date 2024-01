Autostrada A22 chiusa dopo una frana tra Chiusa e Bolzano: massi enormi sulla carreggiata, ferito un uomo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’autostrada A22 è stata completamente chiusa a seguito di una devastante frana che ha interessato tutte le corsie, invase da enormi massi precipitati sulla carreggiata nel tratto tra Chiusa e Bolzano. La caduta del materiale ha colpito alcune veicoli, con una persona rimasta ferita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e il al personale dell’autostrada Verona-Brennero. Gravi le ripercussioni sul traffico, con diversi chilometri di coda in entrambe le direzioni.

Frana sull’autostrada A22 Verona-Brennero: massi sulle auto

La frana si è verificata nel pomeriggio di lunedì 29 gennaio, intorno alle ore 18. La zona è quella circoscritta al chilometro 65 dell’autostrada A22, fra le uscite di Chiusa e Bolzano Nord, all’altezza di Campodazzo.

I massi precipitati sull’asfalto sono numerosi e di grandi dimensioni: difficile, dai primi rilievi, quantificare il materiale che ha invaso la carreggiata, ma è stato più che sufficiente a paralizzare l’autostrada del Brennero.

La dinamica

Da una prima ricostruzione, è stato appurato che la frana ha avuto origine dal versante est della valle Isarco. Fortunatamente, le strutture paramassi sono riuscite a trattenere gran parte dei detriti, ma sassi e persino un albero hanno comunque invaso la carreggiata nord.

Ad avere la peggio, un automobilista che è finito contro i sassi caduti sulla carreggiata: un impatto che, fortunatamente, non gli avrebbe cagionato ferite gravi.

I soccorsi

Alcuni veicoli, in transito sull’autostrada in entrambe le direzioni, sarebbero stati colpiti dai massi caduti sull’asfalto. Si tratta probabilmente di una tragedia soltanto sfiorata, considerando che l’unica persona ferita, in base alle notizie trapelate, lo sarebbe soltanto in modo lieve.

I soccorsi sono stati immediati, con l’intervento da parte dei vigili del fuoco di Chiusa, i colleghi del corpo permanente di Bolzano e la Croce Bianca. Presente sul posto anche il personale dell’autostrada.

Traffico in tilt

La situazione sull’A22 ha determinato una forte congestione del traffico, con la materializzazione di lunghe code, estese per almeno 4 km in entrambi i sensi di marcia. Mentre il tratto è stato chiuso, i vigili del fuoco hanno fatto appello agli automobilisti, al fine di evitare gli ingressi in autostrada.

In serata, l’autostrada A22 è stata riaperta in modo parziale nel tratto interessato dalla frana, consentendo la marcia in direzione sud su due corsie. Unica possibilità la marcia attraverso la corsia di sorpasso, invece, in direzione nord.