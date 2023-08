Autostrada A12 bloccata per incidente tra Recco e Rapallo: scontro fra auto e moto, 7 chilometri di coda

Un incidente tra un’automobile e una moto tra Recco e Rapallo ha mandato in tilt il traffico sull’autostrada A12 in Liguria.

Cosa è successo

Stando alla prima ricostruzione dei fatti riportata da ‘Genova Today’, attorno alle ore 10,45 di mercoledì 16 agosto un’automobile e una moto si sono scontrate, per cause in via di accertamento, nel tratto di autostrada A12 compreso tra Recco e Rapallo, in direzione levante.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le ambulanze della Croce Verde di Recco, dei Volontari del Soccorso di Ruta e l’automedica Golf 6. In base aalle prime informazioni risultano esserci due feriti, trasportati in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Fonte foto: Tuttocittà.it Lo schianto tra l’automobile e la moto ha avuto luogo nel tratto di autostrada A12 compreso fra Recco e Rapallo, in direzione levante, in Liguria, nella mattinata di mercoledì 16 agosto.

Le ripercussioni sul traffico

In seguito all’incidente avvenuto nella mattinata di mercoledì nel tratto di A12 tra Recco e Rapallo, il traffico autostradale risulta bloccato con 7 chilometri di coda a partire da Genova Nervi alle ore 12. Successivamente i veicoli hanno cominciato a muoversi su una corsia sola, ma la coda chilometrica è rimasta tale anche alle ore 13.

L’entrata di Recco verso levante è stata chiusa e Autostrade ha consigliato di uscire a Recco e rientrare a Rapallo dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

L’altro incidente in Liguria

Alcune ore prima dello scontro tra auto e moto sull’autostrada A12 tra Recco e Rapallo, in Liguria si era verificato un altro incidente stradale.

Attorno alle ore 8,30 di mercoledì 16 agosto c’è stato un maxi tamponamento al chilometro 125 dell’autostrada A7, tra Busalla e Bolzaneto, che ha coinvolto quattro automobili e un camion. Stando a quanto riferito da alcuni testimoni e riportato da ‘Genova Today’, l’impatto, fortunatamente, sarebbe avvenuto a bassa velocità.

Anche in questo caso l’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico: in direzione Genova l’autostrada si è bloccata e alle ore 9 la coda aveva raggiunto i due chilometri, per poi esaurirsi con il passare delle ore.

Sul luogo dell’incidente sull’autostrada A7 sono intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia, che ha consigliato di uscire e rientrare a Genova Bolzaneto, e i mezzi di soccorso. Il 118 ha inviato ambulanze della Croce Bianca Bolzaneto, Croce Verde Busalla, Croce Azzurra Fegino e Croce d’Oro Sciarborasca.

Quattro persone sono rimaste ferite nell’incidente sull’autostrada A7: i feriti, due coppie composte da marito e moglie, sono stati portati in codice giallo all’ospedale.