Autopsia su Satnam Singh, il bracciante morto a Latina dissanguato per un'emorragia: "Poteva essere salvato"

Satnam Singh, il bracciante indiano 31enne morto a Latina dopo aver perso un braccio, è deceduto per dissanguamento, a causa dell’emorragia riportata dall’amputazione dell’arto.

Se fosse stato portato tempestivamente in ospedale, avrebbe potuto essere salvato: è quanto emerge dai primi risultati dell’autopsia eseguita sul corpo della vittima.

Satnam Singh, risultati autopsia: il bracciante morto a Latina poteva essere salvato

Satnam è rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Latina e abbandonato in strada davanti alla sua casa dopo aver subito involontariamente l’amputazione di un braccio e altre gravi lacerazioni alle gambe.

Fonte foto: ANSA Proteste a Latina per la morte Satnam Singh

L’uomo è rimasto ferito gravemente mentre era impegnato a lavorare con un macchinario dell’azienda agricola.

Il titolare dell’azienda è ora indagato dalla procura di Latina che procede per i reati di omissione di soccorso e omicidio colposo.

Le testimonianze di chi ha visto l’abbandono del bracciante

Noemi Grifo, una testimone che ha assistito al momento in cui Satnam Singh è stato scaricato davanti alla casa di via Genova, ha sostenuto che “C’erano anche dei bambini quando l’hanno lasciato in strada”.

“Ho visto il momento in cui hanno messo il suo braccio mutilato in una cassetta e sono andati via”, ha aggiunto la donna.

Un secondo testimone, Ilario Pepe, ha spiegato di aver sollecitato chi c’era alla guida del pulmino a tornare indietro per aiutare il bracciante. In risposta avrebbe udito ciò: “Da me non è in regola”.

Le indagini

Secondo gli inquirenti, alla guida del pulmino che ha scaricato l’indiano davanti casa c’era Antonello Lovato, figlio di Renzo, vale a dire il titolare dell’azienda agricola in cui lavorava la vittima.

Antonello è ora indagato per omicidio colposo e omissione di soccorso. Nelle scorse ore è inoltre emerso che Renzo è invece indagato da cinque anni per reati di caporalato.