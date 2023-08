Automobile precipita in una scarpata al passo del Brattello: interviene l’elisoccorso, morto un 41enne

Ancora un incidente, ancora un morto sulle strade italiane. Un uomo di 41 anni, originario del Parmense, ha perso la vita dopo essere precipitato con la propria auto lungo una scarpata al passo del Brattello. Inutili i soccorsi, troppo gravi le ferite riportate dall’uomo.

L’incidente al passo del Brattello

L’incidente, nel quale ha perso la vita un uomo, è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 28 agosto al Passo del Brattello, nell’incrocio in località Valleto, nel comune di Borgotaro (o Borgo Val di Taro), nella provincia di Parma, in Emilia-Romagna.

Stando alle informazioni recuperate dalle testate locali, un uomo di 41 anni, residente proprio a Borgo Val di Taro, sarebbe uscito di strada a bordo della propria minicar 50 cc, in prossimità della località di Valleto, finendo in una scarpata.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’area nella quale è avvenuto l’incidente che ha causato la morte di un 41enne originario di Borgo val di Taro, in provincia di Parma

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, che è stato segnalato probabilmente da un autista di passaggio, che ha prontamente allertato i soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi

A stretto giro, sul luogo dell’incidente sono accorsi i carabinieri di Borgotaro, i vigili del fuoco, il personale medico del 118, giunto con un’ambulanza e un’automedica.

Necessario l’intervento dei pompieri per estrarre dalle lamiere il 41enne Andrea Dellapina, che in seguito alla caduta era rimasto incastrato nell’abitacolo.

L’uomo è stato poi trasportato tempestivamente, grazie all’ausilio dell’elisoccorso, all’ospedale “Santa Maria” di Borgotaro, dove però i medici non sono riusciti a salvare la vita al 41enne, deceduto in seguito alle gravi ferite riportate nel sinistro.

Le vittime di incidenti stradali in Italia

Secondo i dati raccolti dall’Istat, sarebbero in aumento i numeri dei morti sulle strade in Italia nel 2023, rispetto allo scorso anno, quando nel nostro Paese sono stati registrati 3.159 decessi in incidenti stradali (+9,9% rispetto all’anno precedente).

Complessivamente, nel 2022, gli incidenti stradali in Italia sono stati 165.889 (+9,2% rispetto al 2021), con una media di 454 sinistri al giorno (18,9 ogni ora), 8,7 morti (1 ogni 3 ore) e 612 feriti (25,5 ogni ora). La maggioranza delle vittime può essere individuata proprio nelle persone a bordo delle vetture al momento degli incidenti.

Nei primi sette mesi del 2023 invece, con i dati raccolti dall’Associazione sostenitori della Polstrada (Asaps), che fanno però riferimento solo ai tre giorni di ogni fine settimana, dal venerdì alla domenica, e ai decessi avvenuti nell’immediatezza del sinistro, sono stati registrati 759 decessi in 682 incidenti: 360 in auto, 254 in moto, 57 in bicicletta (compresi i monopattini), 83 pedoni (e carrozzine elettriche) e 5 su veicoli pesanti e mezzi agricoli.