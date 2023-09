Autocisterna carica di Gpl si ribalta sull'autostrada A10 a Varazze verso Genova: evacuate due palazzine

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Incidente sull’autostrada A10 Genova-Savona nei pressi di Varazze. Nello scontro è stata coinvolta un’autocisterna che si è ribaltata disperdendo Gpl. Per questo, oltre alla chiusura di quel tratto di autostrada, sono state evacuate due palazzine sotto il viadotto.

Incidente sulla A10 a Varazze

L’incidente si è verificato nella mattinata di giovedì 21 settembre sull’autostrada A10 Genova-Savona tra i caselli di Varazze ed Arenzano, all’altezza di Cogoleto, in direzione Genova.

Come riporta Ansa, per cause da chiarire c’è stato uno scontro che ha coinvolto una macchina e un’autocisterna carica di Gpl, che si è ribaltata su un fianco.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente sulla A10 tra i caselli di Varazze e Arenzano in direzione Genova

Ferito l’autista della cisterna

L’incidente è avvenuto verso le 9.40. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco con anche una squadra del nucleo speciale Nbcr di Genova abilitato a operare con sostanze pericolose e il personale di Autostrade per l’Italia.

Nello scontro è rimasto leggermente ferito il conducente dell’autocisterna, che è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo.

Evacuate due palazzine

Nell’incidente il mezzo pesante si è rovesciato su un fianco, dalla cisterna sarebbe fuoriuscito del Gpl. Per questo è stata disposta in via precauzionale l’evacuazione di due palazzine poste sotto il viadotto, mentre i vigili del fuoco procederanno con il travaso del gpl.

Operazioni che si preannunciano lunghe: Il Secolo XIX riferisce che per il travaso si attende una seconda cisterna in arrivo da Venezia.

Autostrada chiusa

A causa dell’incidente è stato chiuso il tratto dell’A10 in direzione Genova compreso tra i caselli di Varazze ed Arenzano. Traffico bloccato, si registra un km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Varazze.

Per chi viaggia verso Genova, Aspi consiglia di anticipare l’uscita al casello di Celle Ligure, percorre la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada ad Arenzano.