Autocarro sull'A16 prende fuoco a Monteforte Irpino verso Napoli, la mossa dell'autista prima dell'incendio

Solo un grande spavento. Martedì 10 dicembre, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, un autocarro ha preso fuoco all’altezza di Monteforte Irpino. A chiamare i soccorsi sarebbe stato lo stesso autista, che sarebbe poi sceso dal mezzo prima che questo venisse completamente divorato dall’incendio. Il mezzo, proveniente dalla provincia di Avellino e diretto a Napoli, trasportava ferramenta.

L’incendio a bordo dell’autocarro sulla A16

Come riferito dall’Ansa, intorno alle 6 del mattino un autocarro ha preso fuoco sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, all’altezza di Monteforte Irpino, in direzione Napoli.

Le fiamme avrebbero divorato il mezzo in pochi minuti: giusto il tempo, per l’autista, di chiamare i vigili del fuoco e abbandonare il veicolo, mettendosi in salvo.

L’intervento dei vigili del fuoco

A intervenire al chilometro 35,400, in direzione Napoli, sono state due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Avellino.

I pompieri sono riusciti in poco tempo a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’autostrada.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze né per il conducente dell’autocarro né per gli altri veicoli in transito.

Cosa trasportava l’autocarro diretto a Napoli

L’autocarro era partito dalla provincia di Avellino ed era diretto a Napoli.

A bordo trasportava materiale edilizio e ferramenta, da scaricare proprio nel capoluogo campano.