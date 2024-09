Autobus va fuori strada e precipita in un pendio in Perù, ci sono diversi italiani tra i feriti gravi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ci sono anche diversi italiani tra le persone rimaste ferite in modo grave nell’incidente di un autobus turistico finito fuori strada in Perù, sulla strada che porta all’antica cittadella Inca di Machu Picchu. Il bus è andato fuori strada ed è caduto in un pendio per circa 15 metri. Le autorità locali hanno riferito che i feriti sono una trentina, trasportati negli ospedali della zona.

Incidente per un bus turistico in Perù

L’incidente è avvenuto in Perù nella strada di montagna che collega l’area archeologica di Machu Picchu con la città turistica di Aguas Calientes.

Stando alle prime informazioni riportate dai media locali, l’autobus carico di turisti è andato fuori strada, per cause ancora da accertare, ed è precipitato in un dirupo per una quindicina di metri.

A bordo un gruppo di turisti di varie nazionalità, tra cui diversi italiani, che stava partecipando a una gita organizzata da un tour operator.

Oltre 30 feriti nell’incidente

Nell’incidente, secondo quanto riferito dalla polizia peruviana all’agenzia Afp, sono rimaste ferite oltre 30 persone.

I feriti, diversi in gravi condizioni, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale a Cuzco, capoluogo della regione.

Diversi italiani tra i feriti gravi

Secondo quanto riporta il quotidiano locale Cusco Post, 14 delle 32 persone rimaste ferite sono in gravi condizioni, 9 sono turisti italiani.

In gravi condizioni ci sono anche tre cileni, un messicano e un peruviano.

Gli altri hanno riportato ferite meno gravi, da fratture a contusioni, tra loro ci sono altri tre italiani. Gli altri sono brasiliani, messicani, guatemaltechi, venezuelani e cinesi.

