Autobus precipitato da un ponte in Sudafrica causa 45 morti: sopravvissuta all'incidente solo una bambina

Un drammatico incidente è avvenuto in Sudafrica, dove un autobus che trasportava fedeli diretti a un festival pasquale è precipitato da un ponte e si è incendiato, provocando almeno 45 morti. La tragedia si è consumata su un passo di montagna nella provincia del Limpopo, a circa 380 chilometri a nord di Johannesburg. L’unica sopravvissuta sarebbe una bambina di 8 anni.

Secondo quanto riferito dal governo provinciale di Limpopo, l’autobus sarebbe uscito dal ponte di Mmamatlakala e sarebbe precipitato per 50 metri, fino ad atterrare in un burrone ed esplodere. Lo riporta LaPresse.

L’unica sopravvissuta all’incidente sarebbe una bambina di 8 anni, che sta attualmente ricevendo cure mediche. Avrebbe riportato ferite gravi.

L'incidente è avvenuto nella regione del Limpopo, circa 380 chilometri a nord di Johannesburg

Le operazioni di ricerca sono in corso ma molti corpi sono bruciati in modo irriconoscibile e restano intrappolati all’interno del veicolo.

Le autorità locali hanno dichiarato di ritenere che l’autobus stesse viaggiando dal vicino Paese del Botswana verso la città sudafricana di Moria, che ospita un popolare pellegrinaggio pasquale.

Secondo quanto riferito da Reuters, il mezzo sarebbe caduto dal ponte Mamatlakala vicino a un punto noto come Mokopane. Dopo la caduta è stato avvolto immediatamente dalle fiamme.

Sembra che l’autista abbia perso il controllo, andandosi a schiantare contro le barriere del ponte.

Il Ministro dei Trasporti Sindisiwe Chikunga si trovava nella provincia di Limpopo per una campagna di sicurezza stradale e ha cambiato i piani per visitare la scena dell’incidente, come comunicato dal Dipartimento nazionale dei Trasporti.

Chikunga ha fatto sapere che è in corso un’indagine sulle cause dell’incidente e ha offerto le sue condoglianze alle famiglie delle vittime.

L’aumento di incidenti nel Paese durante le vacanze di Pasqua

Il governo sudafricano avverte spesso del pericolo di incidenti stradali durante le vacanze di Pasqua, periodo particolarmente trafficato e pericoloso per gli spostamenti su strada.

Lo scorso anno, più di 200 persone sono morte in incidenti proprio durante il fine settimana di Pasqua.

La Chiesa cristiana sionista ha la sua sede a Moria e il pellegrinaggio in questa località attira centinaia di migliaia di persone da tutto il Sudafrica e dai Paesi vicini. Quest’anno è la prima volta che il pellegrinaggio pasquale si svolge dopo la pandemia da Covid-19.