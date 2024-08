Autobus precipita nel burrone in Nepal, almeno 21 morti fra la comitiva di turisti indiani: le immagini

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un autobus con 43 pellegrini indiani è precipitato in un burrone da un’autostrada in Nepal, causando la morte di almeno 27 persone e il ferimento di altre 16. L’incidente è avvenuto sulla Prithvi Highway, vicino al fiume Marsyangdi, nei pressi della città di Abukhaireni. I feriti sono stati trasferiti a Kathmandu per ricevere cure mediche. Il bus, caduto per circa 150 metri, proveniva da Gorakhpur, in India, ed era diretto verso la capitale Kathmandu per un tour religioso.

Autobus precipita da un burrone in Nepal: strage di turisti

Almeno 27 persone sono state uccise e altre 16 ferite nell’incidente che ha coinvolto un autobus che trasportava decine di pellegrini indiani. Il mezzo viaggiava in autostrada in Nepal, tristemente nota per la sua pericolosità, ed è precipitato in un burrone.

L’incidente è avvenuto sulla Prithvi Highway e l’autobus è finito nel fiume Marsyangdi, dopo che il tetto del mezzo è stato divelto, prima di fermarsi sulla riva rocciosa, poco prima dell’acqua.

Nell’autobus precipitato in Nepal c’erano solo turisti di nazionalità indiana

I feriti trasportati nella Capitale

I soccorritori hanno recuperato 27 corpi dai rottami, e hanno elitrasportato i 16 feriti nella capitale Kathmandu per le cure, secondo il portavoce della forza di polizia Shailendra Thapa.

Il relitto è stato trovato vicino ad Abukhaireni, una città a circa 120 chilometri a ovest della capitale Kathmandu. L’autobus è stato recuperato soltanto dopo diverse ore a causa del buio.

A bordo c’erano 43 persone, tutti cittadini indiani, come confermato dall’ambasciata indiana a Kathmandu. L’ambasciata ha anche confermato che l’autobus è caduto per circa 150 metri dall’autostrada, e che era in corso un coordinamento con le autorità locali per intraprendere operazioni di soccorso e salvataggio.

Il viaggio dell’autobus in Nepal e le criticità della strada

Il veicolo, dalla vicina città indiana di Gorakhpur, si stava dirigendo verso Kathmandu dalla località turistica di Pokhara quando è precipitato dall’autostrada a metà del suo viaggio.

Ogni anno decine di migliaia di pellegrini indù dalla vicina India visitano il Nepal, paese in cui il culto è osservato dalla maggioranza delle persone, per visitare i santuari più importanti. Le notizie locali hanno riportato che i pellegrini sull’autobus si stavano dirigendo verso Kathmandu anche per visitare il Pashupatinath, il tempio venerato del dio indù Shiva.

A luglio, altri due autobus sono stati colpiti da frane non troppo lontane dal luogo dell’incidente. Delle 65 persone a bordo di quei due mezzi, solo tre sono sopravvissute e solo il 50% dei corpi sono stati recuperati. Il resti di quegli autobus non sono stati ancora ritrovati.

Gli incidenti con gli autobus in Nepal sono frequenti, dovuti principalmente a strade e veicoli scarsamente mantenuti, e al fatto che gran parte del paese è coperto da montagne con strade strette e impervie.