Autobus precipita in un burrone in Guatemala, bilancio tragico dopo la caduta: numerosi morti

Un autobus è precipitato in un burrone nei pressi di Città del Guatemala, capitale del Paese centroamericano. Il bilancio è pesantissimo: le vittime accertate sono almeno 54. Per cause ancora da accertate, l’autobus è uscito fuori strada, ha sfondato un guardrail ed è caduto per decine di metri di altezza. A bordo c’erano 75 persone. Il presidente del Guatemala ha dichiarato il lutto nazionale.

Autobus precipita in un burrone in Guatemala

L’incidente è avvenuto intorno alle 12 (ora italiana) di lunedì 10 febbraio. Il mezzo pesante, partito in piena notte da San Agustín Acasaguastlán (nel dipartimento El Progreso) era diretto verso Città del Guatemala.

I motivi dello schianto non sono ancora stati accertati.

Il mezzo era vecchio di 30 anni

Il mezzo, dopo essere uscito fuori strada, è precipitato nel burrone fino ad arrivare sotto il ponte Belice.

Dalle informazioni riportate dalla stampa locale, l’autobus era vecchio di almeno 30 anni, ma ancora è presto per formulare ipotesi su un guasto meccanico.

Inoltre, come specificato dal ministro dei Trasporti, il mezzo era stato regolarmente revisionato ed era dotato di una regolare polizza assicurativa. Tra le vittime c’è anche l’autista, il cui corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco non senza difficoltà.

Decretato il lutto nazionale dal presidente del Guatemala

Sul posto sono giunte decine di squadre dei vigili del fuoco e numerosi mezzi di soccorso. I vigili hanno recuperato i pochi superstiti, poi trasportati presso gli ospedali General San Juan de Dios e Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Le vittime accertate sono, al momento, 54, ma le operazioni di recupero sono ancora in corso. È stata aperta un’inchiesta per accertare le cause dell’incidente. Tanti i messaggi di cordoglio giunti dal mondo politico e religioso del Guatemala. Il presidente Bernardo Arévalo ha tenuto una conferenza stampa e ha decretato il lutto nazionale.

“La tragedia del ponte Belice è un dolore nazionale di cui mi rammarico profondamente. Sono vicino alle famiglie delle vittime, il loro dolore è il mio”. Nella giornata di ieri, 9 febbraio, un altro grave incidente ha coinvolto un autobus in Messico provocando la morte di 41 persone.