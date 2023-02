Autobus in fiamme a Desenzano del Garda, autista intossicato nell'incendio che ha avvolto l'intero veicolo

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Nel pomeriggio di martedì 14 febbraio, un tragico incidente è stato evitato per un pelo a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Poco prima delle 16, un autobus dell’Apam ha preso improvvisamente fuoco mentre percorreva via Michelangelo, venendo avvolto dalle fiamme.

Tragedia evitata per poco a Desenzano, i passeggeri erano già scesi

Fortunatamente i passeggeri erano scesi da poco, ed è stata evitata la tragedia. Tuttavia l’autista, un uomo di 46 anni, è rimasto lievemente intossicato nel tentativo di spegnere le fiamme.

Dalle prime ricostruzioni è emerso che sarebbe stato il sistema di allarme del bus ad avvisare l’autista delle fiamme.

L’uomo ha quindi fermato il mezzo in un parcheggio vicino al supermercato Penny Market, provando a spegnere il fuoco, ma ha subito delle lievi intossicazioni. Dopo le prime cure prestate dai sanitari, è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Fiamme attorno all’intero autobus, viale Michelangelo chiusa al traffico

Le fiamme hanno avvolto in pochissimo tempo l’intero autobus, creando una densa colonna di fumo nero che ha messo in allarme i residenti della zona.

Fonte foto: Tuttocittà Il viale chiuso al traffico a causa dell’incendio sull’autobus.

Sul posto sono accorsi rapidamente i Vigili del Fuoco e la Polizia locale, che hanno domato il rogo in breve tempo.

Secondo quanto riporta la stampa locale, il manto stradale è stato danneggiato, e le operazioni di bonifica sono ancora in corso. Viale Michelangelo è stato chiuso al traffico per permettere i rilievi e la fine delle operazioni dei pompieri.

Indagini per le cause dell’incendio sull’autobus a Desenzano del Garda

Nel mentre è stata aperta un’indagine interna all’Apam, l’azienda di mobilità della provincia di Mantova, i cui autobus viaggiano anche nella zona di Brescia.

Gli esperti stanno investigando sulle cause dell’incendio e saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire se ci siano stati eventuali malfunzionamenti del veicolo o addirittura se l’incendio sia stato il frutto di un atto doloso.

L’incidente ha destato preoccupazione tra i residenti di Desenzano del Garda, e ha evidenziato l’importanza della sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico.