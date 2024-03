Autobus Flixbus coinvolto in incidente sulla A1 tra Modena Sud e Valsamoggia: morto un passeggero di 19 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È di un morto e 6 feriti il bilancio dell’incidente che ha coinvolto un autobus Flixbus sulla A1 nella notte fra domenica 24 e lunedì 25 marzo. Lo schianto è avvenuto alle 3 del mattino al chilometro 174 direzione sud, fra le uscite Modena Sud e Valsamoggia.

Incidente di un autobus Flixbus sulla A1

Un ragazzo congolese di 19 anni è rimasto ucciso. Fra le persone rimaste ferite una è in gravi condizioni. Il pullman era partito da Milano e sarebbe dovuto arrivare a Roma all’alba di lunedì.

Il posto è stato raggiunto da ambulanze, dall’elisoccorso, dai vigili del fuoco e dalla polizia stradale della sottosezione Bologna Sud. La dinamica è in via di ricostruzione, ma dalle prime informazioni pare che si tratti di un incidente autonomo.

La ricostruzione

L’autista dell’autobus avrebbe perso il controllo del mezzo, che è finito contro i new jersey in cemento sul lato destro della carreggiata.

La squadra dei vigili del fuoco di Vignola ha lavorato per liberare dai sedili alcune persone che erano rimaste incastrate e per fornire illuminazione e supporto logistico agli operatori del 118.

Code nella notte

Il tratto autostradale è rimasto chiuso durante tutte le operazioni di soccorso. Dopo lunghe code, il traffico è infine tornato scorrevole. I passeggeri sono stati trasportati presso un’area di servizio, dove è poi arrivato un bus sostitutivo.

I precedenti del 2023

Lo scorso anno furono 3 gli incidenti che coinvolsero gli autobus della linea Flixbus. A settembre un mezzo in servizio lungo la tratta Berlino-Trieste si ribaltò in autostrada in Austria. Nell’incidente morì una ragazza austriaca di 19 anni. Fra i feriti ci furono anche alcuni italiani.

A luglio in uno scontro fra due autobus avvenuto in Repubblica Ceca morì una persona. I feriti furono 76.

A giugno lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, un bus con a bordo 38 passeggeri si scontrò con alcune auto ferme sulla carreggiata dopo essere state coinvolte in un altro sinistro. Il bilancio: 1 morto e 14 feriti.