Auto va fuori strada in una scarpata e prende fuoco a Roccella Jonica: un morto e un ferito grave

Tragico incidente stradale in Calabria. Un’auto è andata fuori strada finendo in una scarpata ed ha poi preso fuoco a Roccella Jonica, nella Locride. A bordo della vettura due persone: una non ce l’ha fatta, l’altra è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale.

Incidente a Roccella Jonica

L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 18 luglio, lungo la variante della strada statale 106 in contrada Canne, nel territorio di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria.

Secondo quanto riporta Ansa, per cause in corso di accertamento una Porsche con due persone a bordo è uscita di strada finendo in una scarpata e incendiandosi. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

L'incidente a Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria

Un morto e un ferito

Il bilancio dell’incidente è di un morto e un ferito grave. La vittima è un uomo di 45 anni residente a Locri: è riuscito ad uscire dalla vettura in fiamme ma è crollato a terra a pochi metri di distanza. Per lui non c’è stato niente da fare.

Ferito in modo grave invece l’altra persona a bordo dell’auto, un ragazzo di 20 anni che è stata sbalzato fuori dalla vettura prima che prendesse fuoco. È stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato con l’eliambulanza all’ospedale di Catanzaro.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri e riportata da Ansa, il conducente della Porsche avrebbe perso il controllo dell’auto, che sarebbe andata a sbattere violentemente prima contro un muretto di cemento e poi contro il guardrail.

La vettura è quindi finita in una scarpata a lato della carreggiata, dove si è incendiata, venendo completamente divorata dalle fiamme.

Disagi al traffico, la strada è stata chiusa al traffico per diverse ore, fino al termine delle operazioni di soccorso.