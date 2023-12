Auto va fuori strada e finisce nella scarpata a Fossano vicino Cuneo: morte due donne, erano madre e figlia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragico incidente stradale a Fossano in provincia di Cuneo. Un’auto è andata fuori strada in una zona collinare ed è precipitata in una scarpata, ribaltandosi più volte. Nello schianto sono morte le due donne che erano a bordo, madre e figlia.

Incidente stradale a Fossano

L’incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi sabato 23 dicembre nelle colline di Fossano, in provincia di Cuneo.

Per cause da chiarire, un’auto è uscita di strada mentre stava viaggiando sulla strada provinciale 45 in via Salmour, finendo in una scarpata. Secondo quanto riporta La Stampa, l’allarme è stato lanciato poco dopo le 16, quando una persona passando di lì ha notato l’auto in fondo al dirupo.

Auto finisce nella scarpata e si ribalta

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle due donne che erano a bordo dell’auto.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, la donna al volante avrebbe perso il controllo dell’auto in un tratto di rettilineo. La vettura è andata fuori strada ed è precipitata nella scarpata a lato della carreggiata, ribaltandosi più volte nella caduta.

Morte madre e figlia

Le vittime sono due donne di 86 e 64 anni, madre e figlia. Alla guida della vettura ci sarebbe stata la figlia, residente a Torino e domiciliata a Salmour (Cuneo).

La donna era originaria di Benevento come la madre, residente a Buonalbergo (Benevento) e domiciliata a Tarantasca (Cuneo).