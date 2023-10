Auto sommersa durante la bomba d'acqua su Follonica: strade allagate, il Comune invita a non uscire di casa

Una bomba d’acqua si è abbattuta su Follonica, in provincia di Grosseto, nel primo pomeriggio di mercoledì 18 ottobre. Un nubifragio che ha colpito la Toscana con evidenti disagi sulla circolazione e sulla popolazione. Emblematica è l’immagine di un’auto semi-immersa nelle acque che hanno invaso un sottopasso. Per questo motivo l’amministrazione locale ha invitato alla prudenza e ha disposto la chiusura di tutti i sottopassaggi.

Bomba d’acqua su Follonica, la situazione

Come riporta ‘La Nazione’, il maltempo ha colpito in particolar modo Follonica con interi sottopassi allagati nel pomeriggio di mercoledì 18 ottobre.

Come riporta ‘Ansa’, per questo motivo l’amministrazione locale ha disposto la chiusura di tutti i sottopassi da via Massetana a Pratoranieri.

City of Follonica, Tuscany is underwater after 130+ mm of rain the last few hours. Many roads are unaccessible and cars are stuck pic.twitter.com/aag1ZW6ZzO — Federico Pavan (@PavanFederico00) October 18, 2023

La stessa situazione è stata immortalata da ‘Il Giunco’ che sul sito ufficiale ha pubblicato una slide degli effetti del devastante nubifragio.

Secondo i primi dati, su Follonica sono caduti 120 mm di pioggia. Lo comunica anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

La nota del Comune: “Non uscite”

In una nota pubblicata alle 14:20 del 18 ottobre, il Comune di Follonica ha parlato di “allerta meteo in corso” e ha rivolto un appello ai cittadini.

Il comunicato riporta: “Tutti i sottopassi della città sono chiusi, si raccomanda estrema attenzione a tutte e tutti. Non uscite. Seguiranno aggiornamenti per l’uscita dalle scuole. I mezzi della Protezione Civile sono fuori per l’emergenza”.

Ancora, in una nota successiva leggiamo che “si sono divelti alcuni coperchi dei pozzetti” per via delle forti piogge.

Disagi anche per gli scuolabus, che “al momento non riescono ad effettuare il servizio”, ma il Comune si dice in contatto con le dirigenze scolastiche “per tenere i bambini al sicuro fino al rientro dell’emergenza”.

Nel frattempo i sottopassi stanno riaprendo progressivamente, come quello di via Leopardi.

Il ciclone Medusa in Italia

Medusa è il nome del ciclone che ha raggiunto l’Italia portando i primi episodi di autunno con il drastico calo delle temperature, le piogge e le correnti di aria fredda che fino alla prima metà di ottobre colpiranno il Belpaese con eventi maggiormente concentrati sul centro nord.

Durante la seconda metà di ottobre, però, si assisterà a un peggioramento dell’instabilità metereologica.

Ciò si verifica dopo l’ondata di caldo anomalo che ha resistito sull’Italia per l’intero mese di settembre e per i primi giorni di ottobre.