Auto si scontra col traliccio dell'elettricità a Stornarella: due morti sul colpo, il veicolo si è spezzato

È di due vittime, che non sono state ancora identificate, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nelle campagne di Stornarella, in provincia di Foggia, nel tardo pomeriggio di domenica 16 aprile.

La dinamica dell’incidente stradale a Stornarella

Secondo quanto appreso e riportato dall’agenzia ‘ANSA’, una Ford Focus con a bordo due uomini è uscita di strada terminando la sua corsa contro un traliccio della corrente elettrica.

Le cause che hanno dato origine all’uscita di strada dell’automobile sono attualmente ancora in fase di accertamento.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente mortale è avvenuto attorno alle ore 19 di domenica 16 aprile lungo la cosiddetta strada comunale ‘Vecchia Cerignola’ a Stornarella, in provincia di Foggia.

I soccorsi dopo l’incidente a Stornarella

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e il personale del 118. A nulla sono valsi i tentativi degli operatori del 118 di rianimare i due uomini, che sono deceduti sul colpo a causa del violento scontro contro il traliccio dell’elettricità.

Chi sono le vittime dell’incidente a Stornarella

Come detto, le due vittime dell’incidente avvenuto a Stornarella nella serata di domenica 16 aprile non sono state ancora identificate, dal momento che i due uomini non avevano con loro i documenti di riconoscimento. Stando ai primi accertamenti, si tratterebbe di due cittadini dell’est Europa.

Maggiori dettagli sull’incidente a Stornarella

‘Foggia Today’ aggiunge alcuni ulteriori dettagli su quanto accaduto a Stornarella domenica 16 aprile: l’incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio, attorno alle ore 19, lungo la cosiddetta strada comunale ‘Vecchia Cerignola’. In seguito all’urto tra l’automobile e il traliccio dell’alta tensione, il veicolo si è “spezzato” in due. Sul posto si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Gli ultimi incidenti stradali mortali nel Foggiano si erano verificati nel giorno di Pasqua, domenica 9 aprile 2023: un 27enne di Lesina era deceduto in uno schianto avvenuto tra due auto lungo la SP 37 che collega Lesina a Poggio Imperiale, mentre un uomo di 45 anni era morto in un incidente con la sua moto lungo la Provinciale 29, in agro di San Severo.

Dall’inizio dell’anno 2023 il numero di vittime legato a incidenti stradali avvenuti sulle strade della provincia di Foggia in Puglia ha già superato abbondantemente quota 10.