Auto si schianta in autostrada a Caorso vicino Piacenza, grave bimbo di due mesi e i suoi genitori

Grave schianto in autostrada. È di tre feriti in condizioni critiche, una famiglia con un bambino di pochi mesi, il bilancio di un incidente avvenuto sull’autostrada A21 all’altezza di Caorso, tra Piacenza e Cremona.

Auto si schianta in autostrada a Caorso

L’incidente si è verificato nella mattina di oggi, domenica 3 marzo, lungo l’autostrada A21 all’altezza di Caorso, in provincia di Piacenza.

Per cause in fase di accertamento, un’auto che viaggiava in direzione Brescia è andata a sbattere violentemente contro il guard rail a lato della carreggiata, venendo poi sbalzata nell’aiuola che divide le due corsie.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente sull’A21 all’altezza di Caorso, in provincia di Piacenza

Secondo quanto ricostruito, nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli.

Gravi bambino di due mesi e i genitori

Secondo quanto riporta Il Piacenza, nell’incidente è rimasta ferita in modo grave la famiglia di tre persone che viaggiava a bordo dell’auto: padre, madre e bimbo di due mesi.

Sul posto sono intervenuti 118 e Croce Rossa, vigili del fuoco e due eliambulanze, una da Parma e una da Brescia.

Il bimbo e la mamma sono stati trasportati all’ospedale Maggiore di Parma, il papà che era alla guida a Cremona. Tutti e tre avrebbero riportato gravi traumi e sarebbero in condizioni critiche.

Autostrada A21 chiusa

La corsia in direzione nord dell’autostrada A21 è stata chiusa al traffico per permettere l’intervento dei mezzi di soccorso.

Sul posto anche la polizia stradale di Cremona che ha effettuato i rilievi per poter ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.