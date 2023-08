Auto si schianta contro un pino dopo essersi ribaltata sull’Aurelia: morto un uomo, grave una donna

Grave incidente stradale nel Grossetano, dove una vettura si è schiantata contro un albero dopo essersi cappottata. Nulla da fare per il conducente, morto sul colpo. La moglie è stata invece rianimata sul posto, e versa ora in condizioni critiche.

L’incidente sulla variante Aurelia

Il terribile incidente nel quale ha perso la vita un uomo è avvenuta nella giornata di oggi – domenica 20 agosto – sulla variante Aurelia vicino allo svincolo di Gavorrano, comune in provincia di Grosseto, in Toscana.

Secondo le prime informazioni fin qui giunte, l’uomo alla guida, un 54enne residente in provincia di Pisa, nel comune di San Miniato, avrebbe improvvisamente colpito la cuspide stradale, con la vettura che si è ribaltata.

Fonte foto: Tuttocittà.it

L’automobile ha poi terminato la sua corsa dopo aver impattato contro il guardrail, finendo al di là delle protezioni stradali e andando a schiantarsi contro un pino. Insieme all’uomo alla guida, nell’abitacolo era presente anche una donna, la moglie.

L’arrivo dei soccorsi

A stretto giro, sul luogo dell’incidente sono giunti il personale medico del 118, tre ambulanze con gli equipaggi del volontariato, due medici, polizia e vigili del fuoco. Date le condizioni dei due passeggeri del veicolo, si sono alzati in volo anche due elisoccorsi, uno da Grosseto e uno da Firenze.

Gli operatori sanitari non hanno potuto far nulla per il conducente, probabilmente morto per arresto cardiaco in seguito allo schianto, mentre le disperate manovre di rianimazione sono riuscite a far ripartire il cuore della donna, che aveva intanto perso conoscenza.

La moglie della vittima è stata quindi trasportata d’urgenza, in codice rosso, al policlinico “Santa Maria alle Scotte” di Siena, dov’è arrivata con l’ausilio dell’elicottero Pegaso 2 e dove versa ora in gravissime condizioni.

La dinamica dell’incidente

Ancora tutta da chiarire la dinamica che ha portato al ribaltamento e allo schianto della vettura contro un albero. Polizia stradale e vigili del fuoco sono impegnati con i rilievi necessari, mentre l’Aurelia è stata provvisoriamente chiusa al traffico all’altezza di Gavorrano, lungo la carreggiata in direzione nord.

La circolazione, difatti, è stata temporaneamente deviata in uscita verso lo svincolo di Gavorrano, per poi rientrare sulla statale Aurelia a Scarlino (Grosseto).

Sul posto è giunto anche il personale Anas, che insieme agli agenti della stradale è al lavoro per gestire e ripristinare quanto prima il regolare flusso del traffico.