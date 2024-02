Auto si schianta contro il pronto soccorso, un morto e 5 feriti tra cui un bimbo: paura all'ospedale di Austin

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È di un morto e cinque feriti il bilancio di un incidente che ha coinvolto un’auto che si è schiantata contro il pronto soccorso di un ospedale di Austin, in Texas. Ancora da capire le cause, ma al momento si escluderebbe un gesto volontario da parte dell’automobilista.

Auto si schianta contro il pronto soccorso in Texas

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì 13 febbraio verso le 5:30 ora locale (0:30 in Italia) al St. David’s North Austin Medical Center di Austin, in Texas.

Secondo quanto riporta la Cnn, un’auto si è schiantata contro il pronto soccorso, piombando nell’ingresso della struttura.

Sull’incidente sono in corso le indagini della polizia che, tuttavia, ritiene si tratti di un incidente e non di un gesto intenzionale.

Un morto e cinque feriti tra cui un bimbo

In seguito all’incidente un uomo è morto e altre cinque persone sono rimaste ferite. A perdere la vita è stato il conducente dell’auto: i soccorritori lo hanno estratto dall’abitacolo e hanno provato a rianimarlo, ma non c’è stato niente da fare.

Dei cinque feriti uno è stato ricoverato nell’ospedale dove è avvenuto l’incidente, gli altri quattro sono stati trasportati in altre strutture sanitarie di Austin.

Tra loro c’è anche un bambino che avrebbe riportato gravi ferite nell’incidente e che sarebbe in pericolo di vita. Anche otto pazienti che erano già ricoverati al St. David sono stati trasferiti in altro ospedali.

Paura all’ospedale di Austin

Video sui social mostrano scene di panico all’ospedale di Austin, tra fumo e detriti, quando il veicolo si schianta contro l’ingresso del pronto soccorso.

Le porte del pronto soccorso sono state danneggiate ma i danni sono limitati nel complesso l’edificio è in buone condizioni. In seguito all’incidente tutte le ambulanze in arrivo martedì notte sono state dirottate verso altri ospedali della città.