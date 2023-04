Auto si schianta contro il guard rail ad Arta Terme: morto 31enne, la dinamica dell'incidente mortale

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Drammatico incidente stradale all’alba di domenica 16 aprile 2023 a Cedarchis, frazione di Arta Terme in provincia di Udine. Un giovane di 31 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato contro il guard rail con la sua auto e per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Contro il guard rail ad Arta Terme, morto 31enne

La vittima dell’incidente, secondo quanto riferito dalle testate locali, è il 31enne Devis Guida. Il giovane, stando a quanto emerso dai primi rilievi, si è andato a schiantare contro il guard rail dell’ex provinciale 23 a Cedarchis, frazione di Arta Terme.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma non sarebbero rimaste coinvolte altre vetture. Il giovane, di fatto, avrebbe perso il controllo della sua auto che ha concluso la sua corsa con un violento impatto contro le barriere stradali.

Fonte foto: Tuttocittà.it

I soccorsi e il decesso

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, chiamati da alcuni automobilisti che all’alba sono passati dal luogo dell’incidente assistendo alla scena. Il numero unico di emergenza Nue112 ha quindi mandato l’equipaggio di medici e infermieri in ambulanza ed elisoccorso per prestare le cure al 31enne.

Ma al loro arrivo, purtroppo, per il giovane non c’era più nulla da fare. Fatali e gravissime le ferite riportate nell’incidente, con il ragazzo che ha perso la vita sul colpo. Sul luogo anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per cercare di liberare il corpo del giovane dall’interno dell’abitacolo ridotto in lamiere dopo il violento impatto.

Un altro incidente a Udine

Quello avvenuto alle prime ore del mattino di domenica 16 aprile 2023 ad Arta Terme non è il solo incidente registrato in Friuli. A Udine, infatti, un ragazzo di 22 anni è rimasto gravemente ferito dopo che la sua auto è uscita di strada schiantandosi contro un platano.

Il giovane è stato soccorso e trasferito in ospedale dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Ferito anche un amico che si trovava in auto col 22enne, ma per lui i traumi riportati sono stati meno seri.