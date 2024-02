Auto si ribalta sulla statale 658 a Melfi vicino Potenza: morto un 28enne, strada chiusa al traffico

Tragico incidente stradale nel territorio di Melfi, in provincia di Potenza, dove nella mattinata di domenica 18 febbraio un uomo di 28 anni è morto dopo essersi ribaltato con la propria auto sulla strada statale 658. Le ragioni del sinistro sono ancora in fase di accertamento, ma dalle prime notizie trapelate non sembrerebbe esserci il coinvolgimento di altri veicoli. In seguito all’incidente, la statale Potenza-Melfi è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di rito.

Incidente tra Potenza e Melfi, morta una persona

L’incidente si è verificato sulla strada statale 658, per la precisione al km 54,700 all’altezza di Melfi, in provincia di Potenza, intorno alle 5 del mattino di domenica 18 febbraio. Nel tratto della strada interessata, allo stato attuale, è in vigore il divieto di transito con la sola eccezione di veicoli appartenenti a persone residenti.

Le cause del sinistro sono ancora sotto esame. Al momento si esclude che la vettura coinvolta si sia scontrata con altri veicoli. Secondo la prima ricostruzione, per ragioni ancora da accertare, il 28enne alla guida avrebbe toccato in maniera autonoma il guard rail della strada mentre era in marcia, provocando il ribaltamento della macchina.

Fonte foto: Tuttocittà

L’incidente si è verificato sulla statale 658 all’altezza di Melfi, in provincia di Potenza

La possibile dinamica

L’incidente, purtroppo, è costato la vita al 28enne al volante che, a quanto risulta, si trovava da solo nell’automobile. Il giovane, a causa dell’impatto, sarebbe sbalzato fuori dall’abitacolo della vettura. Al dramma avrebbero assistito alcuni suoi amici, che viaggiavano nella macchina in marcia immediatamente dietro l’auto coinvolta nell’impatto.

Sul luogo dell’incidente, oltre al personale di Anas, presenti il personale del servizio di emergenza sanitaria 118, che ha confermato il decesso della persona coinvolta, i vigili del fuoco del distaccamento del Comando di Potenza e i carabinieri della compagnia locale.

Al momento non vi sono piste ufficiali per dare una spiegazione all’incidente, anche se per tipologia di dinamica è possibile considerare l’ipotesi di un malore, di un colpo di sonno o una fatale distrazione. Ciò avrebbe potuto determinare la perdita del controllo del veicolo e l’impatto con le barriere ai lati, con il conseguente ribaltamento della vettura.

Disagi al traffico

La statale 658 “Potenza – Melfi” è stata interdetta al traffico veicolare in via provvisoria, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di rito.

Sul luogo del sinistro il personale di Anas è al lavoro per gestire la circolazione sulla strada statale in attesa dell’arrivo del Magistrato. Sono stati segnalati alcuni disagi alla circolazione nel tratto, con la normale viabilità che sarà ripristinata nel più breve tempo possibile.