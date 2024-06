Auto si ribalta sull’A1 tra Orvieto e Fabro, morta una donna: è intervenuto anche l'elisoccorso

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Altro incidente mortale nella giornata. Domenica 9 giugno, lungo l’Autostrada del Sole al chilometro 436 tra Orvieto e Fabro, un’auto si è ribaltata. Una donna ha perso la vita dopo che è rimasta incastrata nella propria auto. Traffico bloccato in direzione Nord.

Incidente tra Orvieto e Fabro: morta una donna

Una donna ha perso la vita nel pomeriggio di oggi in un incidente sull’Autostrada del Sole. Il sinistro è avvenuto tra Orvieto e Fabro intorno alle ore 17:30.

Fonte foto: Tuttocittà.it Incidente sull’A1 tra Orvieto e Fabro: interviene l’elisoccorso

L’auto, un’Audi, su cui viaggiava la vittima si è ribaltata finendo in un canale di scolo. La donna, che si trovava sul sedile passeggero e non alla guida, è rimasta incastrata nell’abitacolo in stato di incoscienza.

Le dinamiche dell’incidente

L’incidente sull’Autostrada del Sole non sembra essere stato causato da un altro veicolo (al contrario dell’incidente a Codevigo dove è morto un 81enne). Le prime ricostruzioni suggeriscono che l’auto si sia ribaltata autonomamente, finendo nello scolo delle acque.

La dinamica esatta è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, che devono confermare le responsabilità del sinistro mortale.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale di Orvieto, un’ambulanza del 118, i Vigili del Fuoco e il personale della Società Autostrade per l’Italia per gestire la viabilità. Il traffico subito dopo l’incidente è rimasto bloccato e la carreggiata verso Nord chiusa fino alle 18:30, quando il tratto è stato riaperto. Si continuano però a registrare lunghe code di almeno 7 chilometri.

I soccorsi hanno fatto il possibile per estrarre la donna dall’auto e tentare di soccorrerla, ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare, le sue condizioni erano già critiche al momento del soccorso. L’elisoccorso ha tentato la corsa in ospedale, ma senza successo. Il conducente dell’Audi, che non presenta ferite significative, è stato comunque soccorso sul posto.