Auto si ribalta in un incidente a Noale e finisce contro una recinzione: quattro ragazzi feriti, uno è grave

L’estate continua a essere segnata da incidenti stradali quotidiani. Uno di questi è avvenuto nella mattina di giovedì 10 agosto lungo le strade di Moniego, frazione di Noale, in provincia di Venezia: quattro ragazzi a bordo di un’auto sono stati soccorsi dopo che la vettura, urtando un marciapiede, si è ribaltata. Uno di loro, in condizioni molto gravi, è stato trasportato in ospedale tramite elisoccorso.

La dinamica dell’incidente

L’auto con a bordo quattro ragazzi stava viaggiando lungo la strada regionale noalese, in provincia di Venezia, nella mattina di giovedì 10 agosto.

Intorno alle 8, nel tratto di strada in direzione di Scorzè e nei pressi di una curva, la vettura è finita fuori dalla carreggiata, probabilmente in seguito all’urto di una ruota contro il bordo del marciapiede.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo dove è avvenuto l’incidente, a Moniego, frazione di Noale in provincia di Venezia

L’automobile si è poi ribaltata su se stessa, intrappolando i ragazzi all’interno dell’abitacolo, ed è poi andata a sbattere contro una recinzione.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, ma, da una prima ricostruzione, sembra che nessuna altra vettura sia stata coinvolta e che l’auto abbia sbandato autonomamente.

I soccorsi ai ragazzi

I giovani sono stati soccorsi dai vigili del fuoco, che li hanno liberati dalle lamiere dell’auto. Dopodichè, i quattro, tutti feriti nell’impatto, sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118.

Le gravi condizioni di uno di loro, però, hanno reso necessario il ricorso all’elisoccorso per arrivare all’ospedale dell’Angelo di Mestre.

Gli agenti delle forze dell’ordine hanno poi messo in sicurezza il tratto stradale, rallentando per diverso tempo il traffico della zona.

Altro incidente a Venezia

Meno di un mese prima, un altro incidente era avvenuto a San Pietro di Stra, comune del Veneziano, dove aveva perso la vita Enrico Allione, un motociclista di 27 anni.

Il 27enne stava facendo rientro a casa alla guida della sua moto, ma non si sarebbe accorto di un lungo furgone che stava entrando in una proprietà privata.

Il motociclista avrebbe quindi urtato la parte posteriore del mezzo e nell’impatto sarebbe stato sbalzato violentemente contro il parabrezza di un’auto che arrivava dalla direzione opposta, per poi finire sull’asfalto qualche metro più avanti.