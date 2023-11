Auto si ribalta e finisce fuori strada a Lamporo: morto un ventenne di Livorno Ferraris nell’incidente

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto a Lamporo, nel Vercellese: un’automobile, con alla guida un ragazzo di 20 anni originario di Livorno Ferraris, si è ribaltata per cause ancora da definire. Nell’incidente è morto il giovane conducente.

L’incidente a Lamporo

L’incidente nel quale ha perso la vita un ragazzo di 20 anni è avvenuto intorno alle 4:30 della notte tra martedì 31 ottobre e mercoledì 1 novembre, sulla strada provinciale 2 di Lamporo, piccolo comune della provincia di Vercelli in Piemonte.

Secondo le prime ricostruzioni, come riportato anche da VercelliOggi, la Volkswagen con alla guida il giovane Francesco Bassi, 20enne originario di Livorno Ferraris (comune della stessa provincia, distante meno di dieci chilometri da Lamporo), sarebbe improvvisamente uscita fuori strada.

Fonte foto: Tuttocittà.it La SP2, strada provinciale che collega Lamporo e Livorno Ferraris, sulla quale nella notte un’automobile si è ribaltata, causando la morte del conducente, un ragazzo di 20 anni

L’automobile si è ribaltata dopo essere finita in un campo, e con molta probabilità un automobilista di passaggio, dopo aver notato le conseguenze dell’incidente, ha allertato i soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi

Nel giro di poco tempo sul luogo del sinistro sono accorsi i carabinieri, il personale medico del 118 e i vigili del fuoco, impegnati ad estrarre il corpo del giovane dall’abitacolo della vettura.

Nonostante i tentativi dei soccorritori non c’è stato però nulla da fare, con gli operatori sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 20enne.

Sulla dinamica dell’incidente sono ora al lavoro i carabinieri, che dopo aver effettuato tutti i rilievi necessari procederanno con le indagini, al fine di ricostruire le cause che hanno portato la macchina a finire fuori strada, causando il decesso del giovane.

Gli incidenti in Piemonte

Fortunatamente nell’incidente di Lamporo non sono rimaste coinvolte altre vetture, cosa che avrebbe potuto peggiorare il bilancio delle vittime, già abbastanza alto sulle strade piemontesi.

Nel 2022 infatti, nel solo Piemonte sono morti in incidenti stradali 241 persone, 88 delle quali nella sola Torino, che ha fatto segnare un aumento rispetto ai 192 decessi dell’anno precedente.

E i dati parziali per l’anno in corso, che contano i decessi da gennaio fino a settembre, sembrano essere ugualmente impietosi: 36 morti nella sola provincia di Torino, mentre per tutto il 2022 sono stati 31.

Discorso che può essere allargato all’intera penisola, considerando che solo nell’ultimo fine settimana di ottobre, come riportato dall’Osservatorio Asaps, 18 persone sono morte sulle strade italiane.