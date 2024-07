Auto si ribalta a Casorezzo vicino Milano: morto un ragazzo di 23 anni, gravemente feriti altri due giovani

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tragedia a Casorezzo, vicino a Milano. Un’auto con a bordo tre giovani ragazzi si è ribaltata più volte lungo la strada provinciale 149, causando la morte di una delle persone a bordo. Gravemente ferite le altre due, ricoverate in ospedale.

La dinamica dell’incidente vicino a Milano

Nella notte tra il 27 e il 28 luglio, attorno alle 4 del mattino, un’auto con a bordo tre ragazzi si è ribaltata sulla strada provinciale 149, che conduce a Parabiago, nei pressi del comune di Casorezzo, vicino a Milano.

Stando a quanto riportato in mattinata dall’agenzia di stampa Ansa, a bordo del mezzo ci sarebbero stati tre giovani ragazzi, tutti coinvolti nell’incidente. Le cause di quanto accaduto però, non sarebbero ancora chiare.

Casorezzo, dove è accaduto l'incidente

Il ribaltamento dell’auto non avrebbe infatti coinvolto altri mezzi. La vettura si sarebbe infatti capovolta completamente da sola e più volte, finendo al di fuori della carreggiata.

Una vittima nel ribaltamento nell’auto a Casorezzo

L’incidente è quindi stato molto grave e ha anche causato la morte di uno dei tre ragazzi che viaggiava a bordo della vettura incidentata. Sarebbe un giovane di soli 23 anni, deceduto sul colpo sneza che i sanitari potessero fare nulla per salvarlo.

Gli altri due ragazzi, rimasti gravemente feriti hanno immediatamente chiamato i soccorsi che sono subito arrivati sul posto per estrarli dalle lamiere dell’auto, distrutta dopo il grave incidente.

Oltre ai sanitari del 118, arrivati a bordo di alcune ambulanze, sul poso sono arrivati anche i vigili del fuoco per aiutare nell’estrazione dei ragazzi dall’automobile e i carabinieri di Legnano, che hanno subito cominciato le indagini per chiarire la dinamica.

Le condizioni degli altri passeggeri

Oltre al ragazzo morto nell’incidente di Casorezzo, ci sono anche altri due giovani coinvolti nel sinistro accaduto nei pressi di Milano. Entrambi sarebbero rimasti feriti, uno di loro verserebbe in gravi condizioni

I sanitari del 118 giunti sul posto hanno immediatamente prestato loro le prime cure per rendere possibile il trasferimento in ospedale. Non è chiaro se il ragazzo in condizioni gravi sia ancora in pericolo di vita.

Entrambi i feriti sono stati trasportati in ambulanza presso due ospedali milanesi: uno al Policlinico e l’altro all’ospedale Humanitas di Rozzano, a sud della città.