Auto si lancia sulla folla a Tel Aviv, muore un cittadino italiano: ucciso l'attentatore, la situazione

Un auto si è lanciata a tutta velocità contro la folla sul lungomare di Tel Aviv, in Israele. Per il momento i dati per un primo bilancio sono frammentari, tuttavia è dato sapere che un italiano di 30 anni, presente sul luogo per turismo, è morto travolto dall’attentatore. Secondo le prime notizie arrivate dalla Radio Militare e dall’emittente ‘Canale 14’, almeno quattro feriti in condizioni “medie o leggere” sono stati trasportati presso l’ospedale Ichilov. Si tratterebbe di tre cittadini di origine britannica e un altro italiano, tutti a Tel Aviv per turismo. L’attentatore è stato ucciso: si tratterebbe di un arabo israeliano freddato dalle autorità mentre si accingeva a sparare sui passanti una volta abbandonato il veicolo.

Attentato a Tel Aviv, cos’è successo

Luogo dell’agguato è il lungomare di Tel Aviv, più precisamente Charles Clore Park. La ricostruzione minuto per minuto è fornita da ‘Times of Israel’, che ha segnalato l’inizio dell’attacco intorno alle 22:01.

Le dinamiche dell’attentato sono ancora oggetto di indagine, sia con la raccolta delle dichiarazioni dei testimoni sia con le immagini catturate dai presenti. Secondo un primo rapporto, l’attentatore avrebbe sparato dal finestrino mentre si lanciava a folle velocità sui turisti.

Le autorità israeliane confermano la morte del cittadino italiano Alessandro Parini e riportano il possibile ferimento di altri connazionali nel vile attentato a #TelAviv. Esprimo ferma condanna contro il terrorismo e vicinanza alle famiglie. La Farnesina è al lavoro. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) April 7, 2023

Nei filmati comparsi sui social possiamo vedere un’auto grigia lanciarsi sulla folla per poi ribaltarsi. Secondo un primo bilancio delle persone coinvolte nell’agguato si parla di almeno sette feriti e un morto, un italiano di circa 30 anni, Alessandro Parini.

La conferma arriva sia dalle autorità israeliane che dal ministro Antonio Tajani in concerto con la Farnesina, la quale parla di “orrore e sgomento”.

I feriti

Secondo il Magen David Adom, unità di soccorso locale, i feriti sarebbero un totale di sette e sono stati trasportati negli ospedali di Ichilov a Tel Aviv e Wolfson a Holon.

La più giovane sarebbe una ragazza di 17 anni che attualmente si trova “in condizioni medie” insieme ad un uomo di 74 anni e uno di 39, mentre con ferite superficiali si trovano due donne, una di 27 e una di 70 anni, insieme a due uomini di 31 e 50 anni.

Notizia in aggiornamento