Auto si inabissa nel Gorzone a Stanghella, muoiono madre e figlia: la dinamica del dramma

Dramma a Stanghella, piccolo comune in provincia di Padova. All’alba, una Polo bianca con a bordo due donne – secondo le prime ricostruzioni una era la proprietaria dell’automobile, l’altra sua madre – è uscita di strada finendo la sua corsa nel fiume Gorzone. Entrambe le persone presenti nell’abitacolo sono decedute.

La segnalazione dell’auto nel fiume Gorzone

L’incidente è avvenuto mercoledì 10 agosto, alle prime ore dell’alba. Come riferisce Padova Today la tragedia si sarebbe verificata prima delle 6: i vigili del fuoco sono intervenuti sul punto dello schianto dopo che era stata segnalata la presenza di una vettura nelle acque del fiume. Gli operatori giunti sul luogo si sono subito dati da fare, dando avvio alle operazioni di salvataggio. Nonostante i tentativi di recupero dell’abitacolo, però, per le due donne vittime dell’incidente non c’è stato nulla da fare.

Ipotesi morte per annegamento

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Este a cui ora spetta il compito di ricostruire la precisa dinamica del dramma: le due persone, secondo quanto emerso fino ad ora, sarebbero morte annegate, pur avendo provato disperatamente a farsi largo per uscire dall’abitacolo.

Le vittime sono figlia e madre di 48 e 75 anni

L’auto, una Polo bianca, avrebbe percorso circa 500 metri nel corso d’acqua prima di arenarsi. La procura di Padova ha aperto un fascicolo. Le madre e la figlia che hanno perso la vita avevano rispettivamente 75 e 48 anni ed erano residenti a Solesino (Padova).