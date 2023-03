Auto si inabissa nel fiume Adige ad Anguillara Veneta: scomparsi conducente e poliziotto che tenta di salvarlo

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Sono ore di apprensione ad Anguillara Veneta, in provincia di Padova, per le sorti di Stefano Buoso e Domenico Zorzino, un 70enne e un 48enne di cui si sono perse le tracce dal pomeriggio di venerdì 3 marzo 2023. I due sono rimasti coinvolti in un incidente, col 70enne caduto con l’auto all’interno del canale artificiale Gorzone e il 48enne, poliziotto, che si è tuffato per salvarlo.

Auto si inabissa nel fiume, poliziotto si tuffa

Zorzino, 48enne poliziotto della squadra anti-crimine di Padova, non ha perso un minuto quando ha visto la Ford Fusion uscire di strada e cadere in acqua. A bordo dell’auto Buoso, rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo.

Il poliziotto, che si trovava in zona per fare jogging, ha avuto il tempo di chiamare i soccorsi e di segnalare l’incidente all’incrocio tra via Ca’ Matte e via Cannareggio, poi si è tuffato per aiutare il 70enne.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Scomparsi due uomini

Sul posto, pochi minuti dopo, sono arrivati i vigili del fuoco dalle vicine Piove di Sacco, Rovigo e Venezia per cercare di recuperare l’auto caduta all’interno del canale. Necessario anche l’intervento dell’elisoccorso e dei sommozzatori.

L’auto è stata recuperata e ripescata poco dopo le 19.30, ma dei due uomini non c’era alcuna traccia. Zorzino, tuffatosi nelle acque gelide dell’Agide, e Buoso non sono stati ritrovati e ancora oggi, dopo lo stop per la notte, le ricerche vanno avanti.

La speranza del sindaco di Anguillara

Proseguono le ricerche dei due, ma le speranze sarebbero ridotte. È possibile, secondo i soccorritori, che i corpi di Buoso e Zorzino siano stati trascinati via dalle correnti.

Sul posto, oltre ai soccorritori, ai vigili del fuoco e ai sommozzatori, è intervenuta anche la sindaca di Anguillara Veneta Alessandra Buoso che ha dichiarato: “È una tragedia, io posso confidare solo in un miracolo, ma le speranze di ritrovarli vivi sono ridotte al lumicino“.

Lungo l’argine del Gorzone sono a decine le persone che fin dalle prime ore del mattino stanno seguendo le ricerche con la flebile speranza che possa materializzarsi un miracolo.