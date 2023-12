Auto schiacciata da un camion dopo l'incidente a Solaro vicino Milano: 19enne gravissimo, è in codice rosso

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di venerdì 1° dicembre a Solaro, nella provincia di Milano: un’auto è rimasta incastrata sotto un camion dopo uno scontro.

Cosa è successo a Solaro

L’incidente stradale è avvenuto poco prima delle ore 8 di venerdì in corso Europa, nei pressi di un distributore di carburante.

L’automobile è rimasta incastrata e schiacciata sotto il camion per motivi ancora da accertare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varese e i Carabinieri di Rho.

C’è un ferito grave nell’incidente di Solaro

Come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito in modo grave nell’incidente di Solaro. Il 19enne, che si trovava all’interno dell’automobile rimasta incastrata sotto il mezzo pesante, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda a Milano. Non risultano esserci altri feriti.

L’altro incidente a Solaro

L’incidente tra l’auto e il camion di venerdì mattina si è verificato a distanza di poche ore da un altro incidente avvenuto sempre a Solaro, nel Milanese, nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 novembre.

Un ciclista cinquantenne, di origini sudamericane, è morto in via Roma, nei pressi del civico 11, travolto da un’automobile (una Mercedes).