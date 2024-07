Auto sbanda e precipita nel canale a Chioggia vicino Venezia: morti due giovani, ferito gravemente un terzo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragico incidente stradale a Chioggia in provincia di Venezia. Due giovani sono morti dopo che la loro auto è andata fuori strada ed è caduta in un canale, dove si è schiantata capovolgendosi. Ferito gravemente e trasportato in ospedale un terzo ragazzo, esclusa la presenza di un quarto passeggero dato per disperso.

Auto precipita nel canale a Chioggia

L’incidente è avvenuto nelle prime ore della mattina di oggi, domenica 28 luglio, a Chioggia, in provincia di Venezia.

Secondo quanto riporta Ansa, verso le 7 della mattina una Bmw con a bordo un gruppo di ragazzi è uscita di strada mentre percorreva via Lungo Adige all’altezza di un ponte ed è precipitata nel canale sottostante, ribaltandosi.

L'incidente stradale a Chioggia, in provincia di Venezia

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, ma secondo quanto emerso non sono stati coinvolti altri veicoli.

Morti due giovani, ferito un terzo

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del Suem 118, gli agenti della polizia locale di Chioggia e i carabinieri.

Tragico il bilancio dell’incidente: morti due ragazzi ventenni, mentre un terzo è rimasto ferito gravemente nell’impatto.

Secondo quanto riporta Il Gazzettino, si tratta di un 33 moldavo: è stato trasportato all’ospedale con l’elisoccorso e ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.

Le ricerche di un quarto disperso

Inizialmente il ferito aveva raccontato ai soccorritori che a bordo dell’auto finita nel canale erano in quattro. Sono così scattate le ricerche.

I vigili del fuoco con i sommozzatori provenienti da Venezia hanno perlustrato a lungo il canale nei pressi del luogo dell’incidente, senza però trovare traccia del presunto disperso.

Nello ore successive, riferisce il Gazzettino, è stato accertato che a bordo della Bmw c’erano solo tre persone.