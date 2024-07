Auto piomba sui tavolini del ristorante a Parigi, un morto e feriti: conducente viene arrestato dopo la fuga

Almeno un morto e sei feriti a Parigi dopo che un’auto è piombata sui tavolini all’aperto di un ristorante. La polizia ha parlato della presenza di “diversi feriti”, dei quali almeno tre sarebbero “in urgenza assoluta”, secondo quanto riferito da fonti delle forze dell’ordine della capitale francese al quotidiano Le Parisien.

Auto sui tavolini a Parigi

Secondo quanto riferito dalla stampa locale riportando le informazioni delle stesse fonti di polizia, le due persone a bordo dell’auto sarebbero state probabilmente sotto l’effetto di alcol e droghe.

Citate dall’emittente BfmTv, le autorità hanno fatto sapere che gli inquirenti al lavoro sull’episodio starebbero seguendo la pista dell'”incidente automobilistico”.

Fonte foto: ANSA Forze dell’ordine al lavoro a Parigi dopo l’incidente

Un morto e diversi feriti

Secondo quanto riferito da Le Parisien, il bilancio è di un morto e di almeno sei feriti.

Di questi, almeno tre verserebbero in gravi condizioni. I feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale.

L’incidente al ristorante

L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 19.30 nel bar-ristorante “Le Ramus”, nel 20esimo arrondissement di Parigi, all’angolo tra rue Lamus e l’avenue du Père Lachaise, che è stata chiusa al traffico.

In una capitale francese da giorni in stato di massima allerta in vista dell’inizio delle Olimpiadi, il 26 luglio, la zona dello schianto è stata blindata con la presenza di un gran numero di agenti di polizia e di soldati. Come riportato da Le Figaro, sul posto sarebbe intervenuta anche un’unità di sminamento.

Arrestato il conducente dell’auto

In un primo momento il conducente dell’auto sarebbe fuggito facendo perdere ogni traccia di sé, mentre il passeggero sarebbe stato arrestato.

Poche ore dopo, però, l’uomo è stato arrestato e posto in custodia cautelare. Lo ha annunciato la procura. È accusato, a questo stadio delle indagini, di “omicidio colposo e lesioni involontarie”, ha affermato l’accusa.

L’indagine è stata affidata al servizio della Prefettura che si occupa degli incidenti stradali Stja.

Le testimonianze

“Ho visto l’auto arrivare velocemente e precipitarsi sulla terrazza del Ramus”, ha raccontato a Le Parisien il direttore di un ristorante vicino. “Sono scappato via. Ho visto gente a terra, ho visto l’orrore… sono sconvolto. Siamo qui da 40 anni, la strada è sempre stata silenziosa, è orribile”, ha detto ancora l’uomo presente alla scena.

“Ho sentito un rumore enorme – è stata la testimonianza di un residente del quartiere – Sono andato avanti per vedere cosa stava succedendo. Ho visto l’auto sulla terrazza del Ramus. Tutti erano nel panico“.

Stando a quanto riferito a Le Monde da altre persone che avrebbero assistito alla scena, l’auto avrebbe fatto il giro del quartiere almeno una volta, prima di schiantarsi contro i tavolini all’aperto.