Auto investe otto persone a Lido di Camaiore, due morti nel lungomare in Versilia: la dinamica dell'incidente

Otto persone sono state travolte da un’auto a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, due delle quali sono morte mentre le altre sei sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto lungo la via Italica della località della Versilia, a poca distanza dal lungomare, intorno alle 18 di mercoledì 18 settembre, per cause ancora da accertare. Secondo le prime informazioni, uno dei feriti è stato trasportato d’urgenza in ospedale e sarebbe in gravi condizioni, mentre altri cinque sono ancora sotto esame.

Le vittime in Versilia

Non sono ancora certe le generalità delle vittime: secondo le informazioni raccolte finora, si tratterebbe di due ragazze di nazionalità tedesca, di 18 e 19 anni.

Delle altre persone coinvolte, due sono state portate all’ospedale Apuane di Massa-Carrara, tre all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore, mentre il ferito più grave è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cisanello di Pisa: si tratterebbe di una sessantenne con lesioni da politrauma.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La località della Versilia di Lido di Camaiore dove due ragazze hanno perso la vita in un incidente

L’incidente a Lido di Camaiore

Stando a quanto riportato dal quotidiano La Nazione, a provocare l’impatto alla guida di una Mercedes sarebbe stata una donna di 44 anni di origini brasiliane che sarebbe stata portata al Pronto soccorso per essere sottoposta ad esami tossicologici. La persona a bordo insieme a lei non avrebbe riportato conseguenze.

Da una prima ricostruzione sulla dinamica dell’incidente riportata dalla Questura di Lucca, l’auto avrebbe tirato dritto di fronte a due semafori rossi, investendo al primo incrocio le due vittime e al secondo una comitiva di turisti stranieri, per finire la corsa schiantandosi contro altri due veicoli.

Le parole del sindaco

“È un episodio che ha sconvolto tutta la comunità, una cosa così non era mai accaduta” è stato il commento del sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, all’emittente locale Tv 50Canale.

“Noi ci siamo resi subito disponibili mettendo la nostra polizia municipale a disposizione della polizia del commissariato di Viareggio titolare delle indagini”, ha aggiunto, parlando di “un’auto a folle velocità” che , ha danneggiato una decina di auto in sosta e travolto tutto quello che ha trovato durante la sua corsa, anche dopo il secondo impatto”.