Auto investe cinghiale e prende fuoco a Mariano del Friuli vicino Udine: passeggeri sotto shock dopo incidente

Uno schianto contro un cinghiale, poi le fiamme e tanta paura. È quanto accaduto a Mariano del Friuli, in provincia di Gorizia, a un gruppo di persone che viaggiava nella notte tra martedì 4 luglio e mercoledì 5 che si è ritrovata con l’auto distrutta e andata a fuoco. Fortunatamente per i viaggiatori nessuna grave conseguenza dopo l’impatto, ma forte è stato lo shock.

Come ricostruice ‘Today’, nella notte tra il 4 e il 5 luglio una vettura con a bordo quattro persone ha investito un cinghiale sulla variante di Mariano del Friuli, nei pressi di Udine.

L’auto ha sbandato e ha preso fuoco, e sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori della Sores di Gorizia.

Un’auto ha investito un cinghiale ed è andata a fuoco a Mariano del Friuli, paura per i passeggeri

Per il momento non è dato sapere cosa abbia provocato l’incendio a bordo dell’auto.

I soccorsi

L’auto, sia a causa delle fiamme che a seguito dell’impatto, è andata distrutta.

Fortunatamente tutti i passeggeri sono riusciti a mettersi in salvo per tempo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza da Gorizia inviata dalla Sores per soccorrere i passeggeri coinvolti.

Oltre ai sanitari, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gradisca d’Isonzo e i vigili del fuoco. I soccorritori hanno assistito i passeggeri sul posto, fortunatamente senza ferite gravi ma in un profondo stato di shock.

Come riporta la testata locale ‘Il Friuli’, per l’animale non c’è stato nulla da fare: l’ungulato è rimasto ucciso dall’impatto.

‘NordEst24’ scrive che l’incidente ha risollevato il dibattito sulla sicurezza delle strade per via della costante presenza di animali selvatici.

Il pericolo potrebbe essere arginato con l’installazione di recinzioni ai bordi delle strade per limitare l’incursione della fauna selvatica nelle zone di transito, specialmente quelle extraurbane.

Il precedente a Roma

Nel gennaio 2023 a Roma si è verificato un episodio analogo.

Un 28enne a bordo del suo scooter si era scontrato con un cinghiale mentre percorreva la via Cassia Nuova a bordo della sua dueruote.

L’impatto con l’ungulato era stato violentissimo: il ragazzo aveva battuto violentemente la testa sull’asfalto.