Auto incendiate da un piromane a Lugo in via Marescotti vicino Ravenna, veicoli distrutti dalle fiamme

Ennesimo episodio di fiamme a Lugo, vicino a Ravenna. È accaduto intorno alle 3 di notte in via Marescotti e si tratta della quarta notte di auto incendiate. Mentre il centro storico è invaso dall’odore acre dell’ultimo attacco, i Carabinieri sono alla ricerca del piromane anche grazie alle videocamere di sicurezza presenti nelle zone limitrofe al rogo. L’ultimo episodio ha coinvolto un’auto, ovvero Fiat 500, una Volkswagen T-Roc e un furgoncino commerciale.

Auto in fiamme nel centro di Lugo

Il piromane seriale è tornato ad attaccare i cittadini di Lugo, vicino Ravenna. Nella notte tra il 30 giugno e il 1° luglio, intorno alle 3 del mattino, un’altra serie di auto è stata incendiata.

Sono almeno tre i veicoli andati distrutti dalle fiamme: Fiat 500, una Volkswagen T-Roc e un furgoncino commerciale.

Auto incendiate a Lugo, vicino Ravenna: è caccia al piromane seriale

L’incendio è stato circoscritto ai soli tre veicoli grazie all’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco locale. Sul posto anche i Carabinieri di Lugo.

La caccia al piromane

Non è il primo incendio a Lugo. Il target del piromane seriale sembrano essere le auto parcheggiate nel centro storico.

Il mese giugno è stato teatro di una serie di incendi e a nulla sembrano valsi gli sforzi della Prefettura per intensificare i servizi di vigilanza e controllo.

Prosegue intanto l’attività info-investigativa: sono stati sequestrati e visionati i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Gli episodi precedenti

Gli attacchi del piromane avvengono tutti nella stessa zona del centro storico di Lugo, ovvero nella zona est, in strade che si trovano a breve distanza l’una dall’altra.

Il 6 giugno, sempre intorno alle 3:30 di notte, in piazzale Tiziano (zona di viale Europa) sono finite in fiamme 4 auto. Poi ancora, l’8 giugno, in via Giaccari vicino al comando dei Carabinieri, altre quattro auto distrutte.

Il 9 giugno, in via Macello Vecchio, un’altra auto in fiamme e infine il 19 giugno, sempre in piazzale Tiziano, un’ultima auto. A distanza di altri 10 giorni l’episodio in via Angelo Marescotti.