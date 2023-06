Auto in fuga dai carabinieri a Pesaro si scontra con un'altra vettura: morti e feriti gravi

Fuga dai carabinieri finisce in tragedia: a pochi km dal centro di Pesaro, sulla strada Montelabbatese, una Bmw serie 3 non si è fermata all’alt ed ha tentato di seminare l’auto degli uomini dell’Arma. Ha terminato la sua corsa scontrandosi con un’altra vettura, una Fiat 500 L. Tragico il bilancio dell’incidente. Il dramma si è verificato domenica 25 giugno intorno alle 16.30.

Due morti e tre feriti

La Bmw, guidata da un macedone 27enne accompagnato da un coetaneo di origine albanese, ha travolto la Fiat 500 L, uccidendo una 32enne che viaggiava con la sorella e un amico (tutti e tre di origini pesaresi). Morto anche il conducente della Bmw, il giovane macedone.

Le altre persone presenti nei due mezzi sono rimaste ferite e trasportate all’ospedale di Ancona. Grave il ragazzo in auto con il macedone. Per lui è intervenuto l’elisoccorso.

Fonte foto: ANSA Il luogo dell’incidente

Lo schianto è stato terribile con le due vetture che sono state sbalzate per alcuni metri sulle scarpate laterali. L’auto a bordo della quale si trovava la 32enne si è ribaltata.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la Bmw era stata ritenuta sospetta dai carabinieri che avevano intimato l’alt per un controllo. Alt ignorato dal conducente che si è dato alla fuga.

L’inseguimento sarebbe proseguito per circa 2-3 chilometri. La pattuglia avrebbe poi mollato la presa proprio per l’alta velocità impressa dal conducente della Bmw.

Dopo aver seminato i militari, il 27enne macedone avrebbe però continuato a viaggiare a velocità elevata e durante un sorpasso azzardato avrebbe impattato la 500 L. Un urto violento e drammatico.

Le indagini

Il 27enne albanese che era a bordo della Bmw è ora monitorato in ospedale e verrà sentito dagli investigatori che stanno ricostruendo quanto accaduto, compresa la dinamica del terrificante schianto.

Dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri, oltre ai sanitari del 118 che hanno assistito le tre persone ferite.

La viabilità nella zona è andata in tilt con la strada che è stata bloccata per ore in modo tale da permettere i soccorsi ai feriti, la rimozione dei mezzi e il ripristino della sicurezza sulla Montelabbatese. Alle ore 20 il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.