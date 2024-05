Auto in fiamme durante la marcia a Roma in via Prenestina, il video dell'incendio: a fuoco altre due vetture

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Attimi di paura su via Prenestina, a Roma, dove un’auto è stata avvolta dalle fiamme durante la sua marcia. Poco dopo l’incendio, che è stato anche immortalato in un video, ha coinvolto anche altre due vetture ferme in sosta.

Auto in fiamme durante la marcia a Roma

È scoppiato nel primo pomeriggio di oggi – mercoledì 29 maggio 2024 – intorno alle ore 15 un incendio in una vettura all’altezza del civico 400 di via Prenestina, all’incrocio con via Collatina, a Roma.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte l’automobile, che procedeva tra viale Giovanni Battista Valente e via Prenestina, ha improvvisamente preso fuoco durante la marcia, per cause ancora da accertare.

Il post sulla ripresa della circolazione su via Prenestina, a Roma, dopo che un incendio è divampato in un’auto, con le fiamme che hanno distrutto altre due vetture

Nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta ma, nel giro di poco tempo, le fiamme hanno lambito alcune auto ferme in sosta, finendo per bruciarne due.

L’incendio su via Prenestina

In seguito alle chiamate di allarme effettuate dai cittadini presenti che hanno assistito alla scena, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco della squadra di La Rustica e del Tuscolano 2 e le pattuglie della Polizia Locale.

Come detto, non risultano al momento feriti nell’incidente, con il conducente della vettura che ha preso fuoco durante la marcia che è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero interamente l’automobile.

È stato temporaneamente chiuso il transito veicolare della carreggiata, in direzione centro città, in modo da poter consentire le operazioni di spegnimento, che sono terminate da poco. Ancora in corso, invece, le operazioni di pulizia della carreggiata.

Il punto sugli incendi a Roma

E con l’avvicinarsi della stagione estiva cresce la preoccupazione per gli incendi, con il sindaco Gualtieri che proprio nella giornata di oggi ha firmato un’ordinanza in previsione del periodo di “massimo rischio d’incendio boschivo”, che è compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre.

Questa ordinanza prevede, in primis, l’obbligo per i privati e “per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione […] di garantire una fascia di protezione tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione sia in senso orizzontale che verticale, mediante l’abbattimento della massa infiammabile”.

Ma, oltre agli obblighi, l’ordinanza prevede anche alcuni divieti: sarà difatti interdetto l’uso di fuochi d’artificio e l’esercizio dell’attività pirotecnica ad una distanza, da aree boscate, che sia inferiore al chilometro, così come sarà vietata l’accensione di fuochi di ogni genere o anche, ovviamente (ma è sempre bene ribadirlo), il gettare al suolo “fiammiferi, sigari, sigarette accese o allo stato di brace”.