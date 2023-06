Auto in fiamme dopo un incidente sull'autostrada A4 vicino Vicenza: scontro con un furgone, traffico in tilt

Giornata all’insegna del traffico sulla A4, con due incidenti separati e altrettanti veicoli in fiamme nella sola giornata del primo giugno. Un inizio mese che non fa ben sperare, soprattutto in vista delle probabili, lunghe code formate da persone in movimento per il ponte del 2 giugno.

Auto in fiamme nei pressi di Vicenza

Tre mezzi sono rimasti coinvolti in un incidente sulla A4 nel pomeriggio di giovedì primo giugno, tra i caselli di Vicenza ovest e Vicenza est, in direzione Venezia.

Tre veicoli, per cause ancora da chiarire, si sarebbero scontrati, con una delle automobili successivamente avvolta dalle fiamme, visibili anche dalla vicina tangenziale.

Fonte foto: ANSA Auto in coda in autostrada, in un’immagine di archivio

Immediato l’intervento degli operatori sanitari e dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la strada e spento l’incendio. Da segnalare tre feriti lievi, mentre su tutta la tratta si è andato via via intensificando il traffico, sia dal lato del sinistro che nel senso opposto, a causa di alcuni curiosi che hanno deciso di rallentare o sostare per assistere alle operazioni di soccorso.

Camion a fuoco nel Veronese

Sempre nella mattina del primo giugno invece, intorno alle 7:45, e sempre sulla A4, un autoarticolato ha preso fuoco, nel tratto compreso tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera del Garda, entrambi in provincia di Verona, con direzione Milano.

Il mezzo, che trasportava bottiglie di vetro vuote, è stato soccorso da tre mezzi dei vigili del fuoco del capoluogo scaligero, che grazie all’ausilio delle pompe e del liquido schiumogeno sono riusciti in breve tempo a domare l’incendio che aveva avvolto il rimorchio del mezzo.

A causa di questo incidente, con le conseguenti operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata, andate avanti fino alle 10:15 circa, l’intera tratta ha subito forti rallentamenti.

Il traffico in vista della Festa della Repubblica

Come detto, il ponte per la Festa della Repubblica Italiana è già di per sé un evento da bollino rosso per il traffico sulle nostre autostrade. Secondo le previsioni infatti saranno circa 10 milioni le persone che si sposteranno in questi giorni.

In particolare, una delle autostrade maggiormente interessate potrebbe essere la A4, a causa della mole di autoarticolati in viaggio verso l’Europa centrale ed orientale prima dello stop alla circolazione per la Festa della Repubblica.

Per quanto riguarda le giornate di traffico invece, per l’intera giornata di oggi, di domani 2 giugno e per la mattina di sabato 3 giugno si prevede traffico sostenuto in entrambe le direzioni. Discorso diverso per lunedì 5 e martedì 6 giugno, quando sono previsti i rientri e lunghe code sulle autostrade che risalgono verso il Nord del Paese.