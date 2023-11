Auto fugge da polizia e travolge uno scooter a Genova durante l'inseguimento: grave motociclista, codice rosso

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

Inseguimento concluso con un tragico incidente sulla Sopraelevata Aldo Moro di Genova. È successo nella mattina di mercoledì 8 novembre 2023, intorno alle 5: un’automobile della polizia stava inseguendo un’altra vettura (probabilmente rubata), la quale ha impattato contro uno scooter che viaggiava in direzione della foce, facendo cadere il conducente. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino: non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente sulla Sopraelevata di Genova

Alle 5:26 si è verificato l’incidente all’altezza dell’uscita di via delle Casaccie, direzione Levante (un’ora dopo, alle 6:23, l’uscita obbligatoria era alla rampa precedente, in piazza Cavour).

L’uomo a bordo della moto è caduto rovinosamente, riportando una serie di politraumi.

Fonte foto: tuttocittà.it L’incidente si è verificato sulla Sopraelevata Aldo Moro di Genova, all’altezza dell’uscita di via delle Casaccie (direzione Levante)

Immediato l’intervento degli agenti di polizia, dei carabinieri e del personale sanitario, che ha prestato le prime cure al ferito. Sul posto il 118 ha inviato l’automedica e ambulanze della Croce Bianca e Croce Verde Genovese.

Dopo i primi soccorsi il motociclista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Secondo quanto riportato dal sito primocanale, non sarebbe in pericolo di vita.

L’inseguimento

Dopo l’incidente, l’auto che ha speronato lo scooterista avrebbe proseguito la sua fuga per essere poi fermata dalla polizia stradale all’uscita della Sopraelevata del capoluogo ligure.

Secondo le ricostruzioni si tratterebbe di due stranieri di origine romena che stavano viaggiando su un’auto rubata che non si è fermata a un controllo. Da lì sarebbe partito l’inseguimento.

La viabilità a Genova

Pr permettere i rilievi del caso la polizia locale di Genova ha deviato fino alle 8 il traffico in direzione Levante, obbligando i mezzi a proseguire attraverso l’uscita per piazza Cavour.

Subito dopo, è stata aperta una delle due corsie con il traffico che ha iniziato a defluire lentamente.

Diversi i disagi al traffico cittadino: si sono verificate lunghe code da Dinegro e dalle entrate di Ponente della Sopraelevata fino a corso Aurelio Saffi. Sul posto erano presenti le pattuglie della polizia locale per regolare il traffico.

Un mese fa un altro incidente a Sestri Levante

Lo scorso 15 settembre un altro grave incidente si è verificato a Sestri Levante, in provincia di Genova, con uno schianto tra un’auto e una moto.

Anche in quell’occasione, la donna alla guida della moto ha avuto la peggio ed è stata portata in ospedale in codice rosso.