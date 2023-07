Auto finisce contro un garage in un incidente stradale a Ferentino: morta una donna, grave il figlio

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Incidente mortale a Ferentino, dove, nella serata di sabato 22 luglio, un’auto è finita fuoristrada e si è scontrata contro il garage di un’abitazione. Nell’impatto una donna di 58 anni è morta, mentre il figlio di 26 è stato trasferito in gravi condizioni in ospedale.

L’incidente a Ferentino

Intorno alle 20.30 di sabato 22 luglio, una donna di 58 anni, Maria Ludovici, e il figlio di 26 anni erano a bordo della propria auto in provincia di Frosinone.

Provenienti dalla località Pareti, stavano attraversando la zona di Cercete, una zona periferica di Ferentino, in zona Cercete-Stella Vado Rosso.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo in cui è avvenuto l’incidente, in zona Cercete-Vado Rosso a Ferentino, provincia di Frosinone

Per cause ancora da accertare, l’auto è improvvisamente finita fuori strada, sfondando la recinzione di un’abitazione e scontrandosi con un garage.

A dare l’allarme è stato un ragazzo, residente nelle vicinanze, che ha sentito il boato dell’impatto ed è uscito in strada per verificare cosa fosse accaduto.

La testimonianza del vicino

Come riporta il Messaggero, il giovane si sarebbe precipitato immediatamente in strada. Una volta vista l’auto incidentata, si è avvicinato per capire se ci fossero dei feriti al suo interno. “Inizialmente ho detto ad alta voce: c’è qualcuno? Qualcuno ha bisogno di aiuto?” racconta.

“A quel punto – continua il giovane – non sentendo nessuno, mi sono avvicinato all’auto e ho visto la donna che non era cosciente. In quei frangenti ho sentito i lamenti di un’altra persona, era un ragazzo: a causa dell’impatto, era finito sotto lo sterzo”.

Il 26enne era ferito e stava cercando di uscire da solo dall’auto: “L’ho pregato di non muoversi, di restare fermo, per evitare eventuali ripercussioni sulle sue condizioni. A quel punto ho subito chiamato i soccorritori, carabinieri e personale del 118, e dopo pochissimi minuti sono arrivate le ambulanze”.

I soccorsi sul posto

Nonostante i soccorsi siano arrivati in breve tempo, per Maria Ludovici non c’era già più nulla da fare. Si pensa che la donna sia morta sul colpo, essendo stata trovata già incosciente dal vicino di casa.

I sanitari del 118 hanno, invece, preso in carico il figlio che, vista la gravità delle condizioni, è stato trasportato in ospedale a Roma da un’eliambulanza atterrata nei pressi del luogo dell’incidente. Il giovane si trova adesso all’ospedale San Camillo, dove è tenuto sotto osservazione medica.

I militari della stazione di Ferentino stanno ora cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto, per accertare eventuali responsabilità esterne.

Appena due giorni prima, altre due donne avevano perso la vita in un incidente stradale in Sardegna.