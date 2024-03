Auto fa inversione sull’Adriatica a Savio (Ravenna) e travolge una moto: due morti nell’incidente

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tragedia alla vigilia di Pasqua a Savio (Ravenna), dove un’auto in coda sulla statale Adriatica a causa di un incendio ha improvvisamente fatto inversione, colpendo una moto in fase di sorpasso. Morte le due persone a bordo del mezzo nell’incidente, sotto choc il giovane autista dell’automobile.

Incidente mortale sulla Statale Adriatica

Un incidente mortale si è verificato alla vigilia di Pasqua, nella prima serata di ieri – sabato 30 marzo – lungo la statale Adriatica, all’altezza di Savio, frazione del comune di Ravenna, in Emilia Romagna.

Secondo le informazioni fin qui raccolte, un ragazzo di origini senegalesi si trovava fermo a bordo della sua automobile lungo la strada statale Adriatica, all’altezza della frazione ravennate, bloccato in una coda causata da un furgoncino andato a fuoco un centinaio di metri più avanti.

Savio, frazione di Ravenna dove un incidente sulla statale Adriatica, avvenuto alla vigilia di Pasqua, ha causato la morte di due persone

L’automobilista ha quindi deciso di fare inversione per uscire dalla coda, senza rendersi conto della motocicletta in fase di sorpasso alla sua sinistra. Violento l’impatto tra i mezzi, con le due persone a bordo della moto che sono state sbalzate a circa cinquanta metri di distanza, ricadendo poi sull’asfalto.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono quindi giunti gli operatori sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia Locale. Inutili i disperativi tentativi di rianimazione del personale medico, che non ha potuto far altro che constatare il decesso dei due motociclisti, dichiarati morti sul posto.

Durante le manovre cardio-polmonari si era sperato di riuscire a salvare almeno una delle due vittime, che però è deceduta prima ancora di poter entrare in ambulanza, che è ritornata vuota all’ospedale.

L’automobilista, che proveniva da Cervia a bordo di una Golf, è stato invece accompagnato all’ospedale “Bufalini” di Cesena in stato di choc. Secondo le prime ricostruzioni, è possibile che in quel momento la moto stesse superando la fila di veicoli formatasi per l’incendio, andando a impattare la vettura che ha cercato di fare inversione per liberarsi dalla coda.

Due morti alla vigilia di Pasqua

Le due vittime dell’incidente sono Luca Donati, 47enne di Ravenna, e Monica Tarroni, 55enne nata ad Alfonsine ma residente a Lugo. In seguito all’impatto, avvenuto con lo spigolo anteriore della vettura, i due sono stati sbalzati via dal mezzo, perdendo anche i caschi.

Come riportato dal Resto del Carlino, un testimone presente sul luogo dell’incidente ha spiegato che l’automobile “ha fatto inversione e c’era la fila. Il tizio in moto sorpassava, anche abbastanza veloce. A lei hanno fatto il massaggio per tanto tempo: ma già da prima non dava segni di vita”.

Dell’incidente mortale è è stato informato il pm di turno Monica Gargiulo, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Si resta in attesta sia dei risultati degli esami alcolemici e tossicologici compiuti sull’autista, che dei rilievi effettuati dalle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica.