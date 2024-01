Auto esce di strada e si ribalta a San Martino al Tagliamento vicino Pordenone, morto imprenditore

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragico incidente stradale mortale in provincia di Pordenone. Un imprenditore agricolo di 77 anni è morto in ospedale dopo essere uscito di strada con l’auto a San Martino al Tagliamento. L’uomo avrebbe perso il controllo della vettura, che si è ribaltata.

Incidente stradale a San Martino al Tagliamento

Come riporta il Gazzettino, l’incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di domenica 7 gennaio lungo la strada provinciale 1 a San Martino al Tagliamento, in provincia di Pordenone.

Per cause in fase di accertamento, un uomo ha perso il controllo della propria auto, la macchina è uscita di strada e si è ribaltata. Apparentemente nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente a San Martino al Tagliamento, in provincia di Pordenone

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’ambulanza e l’automedica del 118 e i carabinieri. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere dell’abitacolo il conducente dell’auto, l’unica persona a bordo del veicolo, e lo hanno affidato alle cure del personale medico.

I sanitari hanno avviato sul posto la rianimazione cardiopolmonare e hanno trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.

Morto imprenditore di 77 anni

Gli sforzi dei medici sono però risultati vani, come riporta il Messaggero Veneto l’uomo è deceduto poche ore dopo il ricovero in ospedale a seguito delle gravi ferite riportate. L’uomo era un noto imprenditore agricolo della zona, di 77 anni.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le cause e l’esatta dinamica dell’incidente, secondo un prima ipotesi il 77enne potrebbe essere stato colto da un malore mentre era alla guida dell’auto.