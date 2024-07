Auto elettriche non convincono l'Europa, sempre più persone "pentite": anche Trump e Musk vanno all'attacco

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Negli ultimi anni, le auto elettriche sono state presentate come la soluzione ideale per un futuro sostenibile. Tuttavia, recenti studi e sondaggi indicano che molti consumatori europei stanno ripensando la loro scelta. La delusione nei confronti dei veicoli elettrici è in aumento, e figure influenti come Donald Trump e Elon Musk hanno espresso critiche al riguardo.

Le auto elettriche non convincono

Secondo lo studio “Mobility Consumer Pulse 2024” di McKinsey, il 29% dei possessori di veicoli elettrici a livello globale intende tornare a guidare un’auto a benzina o diesel, percentuale che negli Stati Uniti arriva al 46%.

In Europa, gli inglesi sono i più delusi (49%), mentre in Italia solo il 15% dei proprietari di veicoli elettrici desidera tornare ai combustibili fossili. Tra chi non possiede un’auto elettrica, il 21% non vuole mai passare all’elettrico, citando i costi elevati e i problemi di ricarica come principali motivazioni.

Nonostante queste difficoltà, la percentuale di consumatori che prevede di acquistare un veicolo elettrico è passata dal 16% di dicembre 2022 al 18% di febbraio 2024.

Trump e Musk contro l’elettrica

Nel secondo trimestre, Tesla ha registrato un calo del 45% nei profitti, con il CEO Elon Musk che ha espresso il suo sostegno all’ex presidente Donald Trump per eliminare i crediti d’imposta sui veicoli elettrici. Nonostante questa politica possa danneggiare Tesla, Musk ha dichiarato che gli incentivi sono irrilevanti per il futuro dell’azienda, ponendo invece l’accento sulla tecnologia di guida autonoma.

Durante la conferenza sui risultati, Musk (che sostiene economicamente il candidato repubblicano) ha promesso un robotaxi completamente autonomo entro l’anno, anche se gli analisti sono scettici a causa dei continui ritardi e della mancanza di dettagli.

Trump, da parte sua, ha promesso di eliminare le normative a favore dei veicoli elettrici, il che potrebbe essere devastante per l’industria, ma solo leggermente dannoso per Tesla, secondo Elon Musk.

Prezzo sempre più conveniente

Nonostante l’esaurimento rapido degli incentivi statali renda complicato il discorso sulle auto elettriche economiche, l’arrivo di nuovi modelli sta cambiando il mercato. Nel 2024, marchi come Lancia Ypsilon, Fiat 600e, Alfa Romeo Junior e Renault 5 Electric sono stati completamente rivisitati. Tra i modelli più attesi c’è la Fiat Grande Panda, il cui prezzo di partenza per la versione elettrica è fissato a 24.900 euro.

La Citroën e-C3, lanciata a giugno, offre un’autonomia di 420 km in città e un prezzo di partenza di 24.900 euro. La DR 1.0 EV, con un motore da 61 Cv e un’autonomia di 294 km, è disponibile a partire da 22.900 euro. Infine, la Dacia Spring, aggiornata nel 2024, rimane una delle elettriche più vendute in Italia, con prezzi a partire da 17.900 euro per la versione da 45 Cv.

Sono modelli che provano come il mercato delle auto elettriche stia diventando sempre più accessibile.