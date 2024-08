Auto diesel in Germania, 8 milioni di veicoli a rischio per le emissioni: le ragioni dietro l'allarme

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Allarme per le auto diesel in Germania. Una nuova interpretazione delle normative europee sulle emissioni mette a rischio 8 milioni di veicoli a gasolio, molti dei quali circolano in territorio tedesco.

La nuova interpretazione delle regole europee

Il ministro dei trasporti della Germania Volker Wissing ha individuato possibili problemi riguardo alla nuova interpretazione di alcune regole europee sulle emissioni delle auto diesel.

Le regole che potrebbero cambiare in maniera leggera ma determinante sarebbero relative in particolare alla categoria Euro 5, e finirebbero per coinvolgere quasi la metà del parco auto diesel europeo.

Le novità riguarderebbero le condizioni in cui le emissioni vengono misurate. Le auto infatti rischierebbero di dover rispettare i criteri di inquinamento non solo in piano, ma anche su pendii molto ripidi quando i motori sono messi sotto stress e diventano meno efficaci.

Dichiarazioni preoccupate dalla Germania

Condivide l’allarme del ministro l’Automobil Club tedesco Adac: “Secondo i nostro legali, le modifiche alla procedura di misurazione per l’omologazione di un veicolo in una data successiva non possono essere applicate retroattivamente.”

Più duro lo stesso Wissing, che dice che bisogna: “porre fine alla politica anti-auto di Bruxelles. La gente ha bisogno della propria auto e non vuole che le venga tolta. La Commissione UE deve agire rapidamente”

“Tutte le omologazioni Euro 5 sarebbero messe in discussione. La Commissione Europea e il suo Presidente sembrano decisi a condurre una vera e propria campagna contro l’automobile e la mobilità individuale” conclude il ministro.

I problemi per le auto diesel in Germania e in Europa

Le conseguenze di questa possibile modifica nel regolamento europeo potrebbero effettivamente essere piuttosto gravi per quanto riguarda lo stato delle auto diesel in Europa e soprattutto in Germania, dove sono mediamente più diffuse.

In tutto il continente si parla di modifiche alla classificazione di inquinamento derivato dalle emissioni della combustione del gasolio per la metà del parco diesel, oltre 50 milioni di vetture in totale che dovrebbero cambiare categoria.

Effetto particolarmente marcato in Germania, dove le auto a gasolio sono molto diffuse e popolari. Secondo le prime stime, otto milioni di vetture rientrerebbero in questo cambiamento di categoria dovuto alla diversa interpretazione delle regole europee.