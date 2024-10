Auto di Juan Jesus scassinata a Napoli, sfogo del difensore nella notte: "In questa città mai più al sicuro"

Nottata da incubo per Juan Jesus, difensore brasiliano del Napoli, che al rientro da una vacanza con la famiglia ha dovuto affrontare un tentativo di furto della sua auto. L’episodio si è verificato nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 ottobre, quando alcuni malintenzionati hanno cercato di sottrarre il suo Suv.

La rabbia di Juan Jesus

Intorno alle 5.34 del mattino, il calciatore ha sfogato la propria rabbia sui social, postando un video che mostrava la vettura con i finestrini rotti e l’interno devastato.

“Sicurezza zero! Dopo quasi un mese di pedinamento, oggi hanno provato a portar via la mia macchina. Che brutta sensazione. Fate vomitare!”, ha scritto Juan Jesus, esprimendo tutto il suo disappunto per quanto accaduto.

Fonte foto: Getty Images

Kvaratskhelia e Juan Jesus, entrambi vittime di tentativi di furti d’auto

Qualche ora più tardi, il difensore ha fornito ulteriori dettagli sul tentato furto attraverso le sue storie Instagram, rivelando che negli ultimi tempi aveva trovato ben cinque AirTag nascosti nella sua vettura.

Questi dispositivi, utilizzati per tracciarne la posizione, avevano alimentato la sua preoccupazione e il senso di insicurezza. “Il fatto che questi delinquenti sappiano dove vivo non mi porta serenità. Purtroppo in una città così bella non mi sentirò mai più al sicuro”, ha dichiarato.

David Neres derubato a Napoli

Juan Jesus non è il primo giocatore del Napoli a finire nel mirino dei ladri in questa stagione.

Solo poche settimane prima, anche David Neres era stato vittima di un’aggressione. Dopo la partita contro il Parma, l’attaccante brasiliano era stato assalito da due uomini armati mentre si trovava in auto con la fidanzata.

Sotto minaccia di una pistola, Neres aveva consegnato ai malviventi un orologio dal valore di circa 100mila euro.

Il precedente Kvaratskhelia

Un altro precedente significativo riguarda Khvicha Kvaratskhelia, la giovane stella georgiana del Napoli, che nei mesi scorsi aveva subito un furto simile.

A causa della sua auto rubata, il giocatore aveva espresso la sua frustrazione e preoccupazione.