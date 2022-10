Auto dei vigili su una processione a Firenze: tra i fedeli feriti ci sono anche due bimbe

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Un veicolo dei vigili urbani di Firenze ha causato un incidente nel primo pomeriggio di domenica in piazza Duomo, travolgendo molte persone che si erano recate in centro per una processione religiosa. Tra i nove feriti ci sono anche due bambine e un’anziana ricoverata in condizioni critiche.

Panico durante la processione del Signore dei Miracoli a Firenze

In città si stava celebrando “Il Signore dei Miracoli“, una festa religiosa della comunità peruviana, nata dopo il violento terremoto di Lima del 1655.

Durante il disastro rimase in piedi in città solo un muro con sopra un affresco del Cristo crocifisso da Pedro Dalcon.

L’immagine divenne così oggetto di venerazione, con migliaia di fedeli che ancora oggi le chiedono di compiere miracoli.

La celebrazione è particolarmente sentita dai peruviani, e anche ieri tantissime persone si sono radunate in piazza Duomo per la consueta processione, che si svolge interamente nel centro storico e in buona parte su tratti pedonali.

Auto dei vigili sulla folla durante la processione: la ricostruzione

Si parte da Borgo Pinti per raggiungere il Duomo, dove viene data la benedizione ai partecipanti. L’auto dei vigili era impegnata nel servizio di scorta alla manifestazione religiosa.

Per motivi ancora da accertare, la vettura guidata da una vigilessa – rimasta lievemente ferita – ha urtato una bicicletta, innescando una carambola sui fedeli.

Sono 9 le persone ferite, tra cui 5 donne adulte e un 40enne. Una 70enne è stata portata in pronto soccorso con un codice rosso, altre due donne con un codice giallo.

Le due minori coinvolte, una bimba di 4 e una di 7 anni, sono state portate all’ospedale pediatrico Meyer con un codice giallo.

Le dichiarazioni del comandante della Polizia municipale di Firenze

Giacomo Tinella, comandante della Polizia municipale di Firenze, ha dichiarato all’Ansa di essere “personalmente toccato e profondamente dispiaciuto per quanto avvenuto”.

Esprimendo poi la propria vicinanza e quella di “tutto il corpo della Polizia municipale alle persone coinvolte, ai feriti e all’agente che è rimasta lievemente contusa”.

Sul posto è intervenuta la Polizia stradale di Prato. L’auto dei vigili urbani è stata sequestrata per i dovuti accertamenti tecnici, che serviranno per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.