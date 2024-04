Auto dei carabinieri coinvolta in un incidente a Campagna, provincia di Salerno: morti due giovani agenti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tragico incidente in provincia di Salerno. Sulla strada statale 91, nel tratto che porta da Eboli a Campagna, tre auto tra cui una volane dei carabinieri, sono rimaste coinvolte in uno scontro nel quale sono rimasti uccisi due giovani agenti dell’arma di 23 e 26 anni soltanto.

La dinamica dell’incidente di Campagna

Nella serata tra sabato 6 e domenica 7 aprile, sulla strada statale 91, nel tratto che conduce da Eboli a Campagna, comune in provincia di Salerno, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto tre vetture.

Una di queste era una volante dei carabinieri con a bordo due giovani agenti, di 23 e 26 anni, di origini pugliesi. L’altra sarebbe un suv di marca range rover, mentre non si conoscono dettagli sulla terza auto coinvolta.

Fonte foto: Tuttocittà Il comune di Campagna, dove è avvenuto l’incidente

Secondo quanto riportato dal sito di informazione locale ‘Salerno Today’, l’impatto tra le vetture sarebbe stato significativo tanto da richiedere l’intervento di numerosi mezzi di soccorso sul posto.

I soccorsi e i feriti dell’incidente in provincia di Salerno

I primi ad arrivare sul luogo dell’incidente di Campagna, in provincia di Salerno, sono stati i vigili del fuoco della città campana, che si sono immediatamente messi al lavoro per estrarre le persone rimaste intrappolate nelle lamiere.

Al contempo sei ambulanze sono arrivate per soccorrere i feriti, tra cui i passeggeri delle auto civili rimaste coinvolte nello schianto. I paramedici hanno immediatamente stabilizzato chi aveva bisogno di cure, per poi portarlo in ospedale.

Purtroppo i due carabinieri che erano a bordo della volante, risultata quasi distrutta dall’impatto, sono entrambi deceduti. Uno è stato estratto già morto dalle lamiere mentre il secondo non è sopravvissuto al trasporto in ospedale.

I due carabinieri morti nello schianto

Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto a Campagna, nell’incidente che ha causato la morte dei due carabinieri. L’unico dettaglio emerso nella notte è che l’impatto sembra essere stato molto serio, date le condizioni delle vetture coinvolte.

Non si conosce nemmeno l’esatta identità dei due agenti deceduti. Di loro si sa soltanto che avevano 23 e 26 anni ed erano entrambi di origini pugliesi. Sono in corso indagini per attestare le possibili responsabilità dell’incidente.