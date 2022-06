Auto contromano sull'A7, incidente in autostrada tra Gropello Cairoli e Casei Gerola: 2 morti e 3 feriti

Un’auto che viaggiava contromano si è scontrata con una seconda vettura che procedeva regolarmente verso Genova sull’A7, lungo il tratto dell’autostrada del Pavese tra le uscite di Gropello Cairoli e Casei Gerola. Il bilancio è di due morti e tre feriti.

Auto contromano sull’A7, le vittime

Secondo le ricostruzioni riportata dal Corriere della Sera, a provocare l’incidente mortale è stato un Suv bianco Volvo che ha percorso contromano 5 chilometri del tratto autostradale della Milano-Genova, imboccando la carreggiata sbagliata al casello di Casei Gerola.

Alla guida dell’auto c’era Giuseppe Maria Garavaglia, 46 anni, residente a Novate Milanese, una delle due vittime insieme a Matilda Hidri: la 35enne di origini albanesi stava tornando verso casa a Genova quando è stata colpita frontalmente a bordo della sua Bmw grigia.

Auto contromano sull’A7, l’incidente

Lo schianto è avvenuto nel tratto tra i caselli di Gropello Cairoli e Casei Gerola, all’altezza del Comune di Silvano Pietra, in provincia di Pavia, chilometro 49.400.

La Volvo è rimasta schiacciata sul guard rail mentre la station wagon Bmw è piombata distrutta in corsia d’emergenza dopo la carambola.

L’impatto violento ha scaraventato i pezzi delle due carrozzerie a decine di metri di distanza, sparsi sull’asfalto tutto intorno.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha accertato il decesso delle due vittime e trasportato in ospedale i tre feriti: il più grave sarebbe un uomo di 35 anni prelevato dall’elicottero e ricoverato in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano.

Feriti anche una donna di 34 e un bambino di 4, portati in ambulanza in codice verde all’ospedale San Matteo di Pavia. Tutti e tre viaggiavano in una Golf dietro l’auto di Matilda Hidri.

Fonte foto: ANSA Una delle macchine coinvolte nell’incidente sull’A7

Auto contromano sull’A7, autostrada bloccata

La polizia stradale di Milano-Ovest Assago sta ricostruendo la dinamica dell’incidente. Secondo le prime notizie le auto coinvolte sarebbero cinque, quasi incolumi i passeggeri delle altre due auto.

Il tratto autostradale tra Gropello Cairoli e Casei Gerola è chiuso al traffico, con uscita obbligatoria al casello di Gropello Cairoli (Pavia) per chi proviene da Milano ed è diretto a Genova. In entrambe le direzioni si registrano code chilometriche e rallentamenti.

Notizia in aggiornamento…