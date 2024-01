Auto contromano e scontro frontale a Cagliari: 2 giovani morti nell'incidente, ci sono anche 2 feriti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

È tragico il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 19 e sabat0 20 in via Vesalio a Cagliari, non lontano da una zona di locali notturni molto frequentata dai giovani nel weekend: 2 giovani sono morti in uno scontro frontale che ha provocato altri due feriti. Uno dei veicoli coinvolti viaggiava contromano.

La ricostruzione della Polizia locale sullo scontro frontale a Cagliari

Dalla prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia locale, riportata dall’agenzia ‘ANSA’, è emerso che un’automobile (una Peugeot 207) avrebbe imboccato via Vesalio in contromano all’altezza di una rotonda.

L’auto si è poi scontrata con un suv Maserati in un tratto rettilineo della stessa strada, attorno alle 3,30 di notte.

Fonte foto: ANSA

I Vigili del fuoco sul luogo dell’incidente avvenuto nella notte a Cagliari, in cui hanno perso la vita due giovani.

Il bilancio di morti e feriti dell’incidente di Cagliari

I Vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per diverse ore per estrarre gli occupanti delle vetture e consegnarli alle cure del personale medico del 118, che ha trasportato tre persone ferite all’ospedale Brotzu.

Il guidatore dell’automobile (un ragazzo di 20 anni) è morto sul colpo. Uno dei feriti è deceduto all’ospedale Brotzu.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale, per effettuare i rilievi del caso.

Maggiori dettagli sullo scontro frontale a Cagliari

Il ‘Corriere della Sera’ ha fornito ulteriori dettagli su quanto avvenuto nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 gennaio a Cagliari e, in particolare, sulle persone coinvolte nell’incidente stradale.

La persona deceduta in un secondo momento all’ospedale Brotzu è un giovane che, al momento dello schianto, si trovava al fianco del conducente della Peugeot 207.

Un altro ragazzo che era seduto nella parte posteriore dell’automobile sarebbe in gravi condizioni di salute. Ferito, ma non grave, è invece il conducente del suv Maserati coinvolto nello scontro frontale di Cagliari.